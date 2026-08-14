Ινδία: Κατέρρευσε υπό κατασκευή σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού - Τουλάχιστον επτά νεκροί

Snapshot Κατέρρευσε υπό κατασκευή σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στην πολιτεία Ουταράκαντ της Ινδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά εργάτες.

Από τους 22 εργαζόμενους στη σήραγγα, 12 διασώθηκαν και τρεις αγνοούνται σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η κατάρρευση προκάλεσε εισροή νερού και συντριμμιών μέσα στη σήραγγα, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Ομάδες διάσωσης από την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών, την Ινδο-Θιβετιανή Συνοριακή Αστυνομία και την Πυροσβεστική δίνουν μάχη στον χώρο του ατυχήματος.

Τα εργατικά δυστυχήματα σε κατασκευαστικά έργα στην Ινδία οφείλονται σε γεωλογικές αδυναμίες, κατασκευαστικά σφάλματα, ακραίες καιρικές συνθήκες και προβλήματα ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν μία υπό κατασκευή σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στην πολιτεία Ουταράκαντ κατέρρευσε κατά την διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους επτά εργάτες, ενώ τρεις ακόμη αγνοούνται, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης στον υδροηλεκτρικό σταθμό Vishnugad-Pipalkoti, όταν η υπό κατασκευή σήραγγα κατέρρευσε και μεγάλη ποσότητα νερού και συντρίμμια εισήλθαν στο εσωτερικό του έργου, όπως ανακοίνωσε ο Γκαουράβ Κουμάρ, ένας αξιωματούχος της επαρχίας Τσαμόλι.

Από τους 22 ανθρώπους που εργάζονταν στη σήραγγα, οι 12 διασώθηκαν, ενώ τρεις ακόμη αγνοούνται, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της πολιτείας Ουταράκαντ, Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι.

Ομάδες διάσωσης από την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας, την Ινδο-Θιβετιανή Συνοριακή Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνουν μάχη με τα νερά και τα συντρίμμια, καθώς αναζητούν τους υπόλοιπους εργάτες.

«Όταν η ομάδα μας έφτασε στο σημείο, η στάθμη του νερού ήταν τόσο υψηλή που έβγαινε από τα πλάγια της σήραγγας. Έκτοτε, η στάθμη έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Αμρίτ Λαλ Μίνα.

Τα εργατικά δυστυχήματα σε υπό κατασκευή έργα είναι συχνά στην Ινδία, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών της χώρας έρχεται σε σύγκρουση με τους ευπαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς, τα κατασκευαστικά σφάλματα, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πρωτόκολλα ασφάλειας.