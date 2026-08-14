Η κλιματική κρίση αλλάζει τα καλοκαίρια στην Ευρώπη - Το πέμπτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο

Snapshot Η Ευρώπη βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές και την οικονομία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε τους 38,1 βαθμούς, προκαλώντας πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω θερμικής εξάντλησης και απουσίας κλιματισμού σε νοσοκομεία.

Στη Γαλλία, οι αμπελουργοί υποχρεώθηκαν σε πρόωρο τρύγο και το οικονομικό κόστος από τα κύματα καύσωνα και την ξηρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ιταλία και η Ισπανία βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ενώ η Ρουμανία ανέστειλε μερικά την λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω ανεπαρκούς ψύξης από τη χαμηλή στάθμη του Δούναβη.

Οι επιστήμονες συνδέουν τα συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης με την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Snapshot powered by AI

Νέο, κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, όπου εκατομμύρια νοικοκυριά βιώνουν για μία ακόμη φορά φέτος το καλοκαίρι θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για το πέμπτο κύμα παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφεται από τις αρχές του Μαΐου, δοκιμάζοντας τα όρια των εθνικών υποδομών, των συστημάτων υγείας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Ο καύσωνας έχει ανατρέψει την καλοκαιρινή περίοδο στην Ευρώπη, μετατρέποντας μια αγαπημένη περίοδο διακοπών σε μια σειρά από προειδοποιήσεις για καύσωνα, εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών, αυστηρούς περιορισμούς στο νερό και κυβερνητικές συσκέψεις για την αντιμετώπιση κρίσεων. Κάποιοι αναρωτιούνται αν τα καλοκαίρια της ηπείρου θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια» γράφουν οι New York Times.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του έτους, καθώς η θερμοκρασία στο δυτικό Λονδίνο εκτοξεύτηκε στους 38,1 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 38 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς η έλλειψη κλιματισμού σε παλαιά κτήρια δημιουργεί αφόρητες συνθήκες για ασθενείς και προσωπικό, με τα συνδικάτα των νοσηλευτών να αναφέρουν περιστατικά λιποθυμιών και θερμικής εξάντλησης.

«Η ζέστη εδώ είναι αφόρητη, ειλικρινά», δήλωσε ο φαρμακοποιός του Royal College of Nursing (RCN) Μπέιλι Γουίλιαμσον στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Οι ασθενείς στο νοσοκομείο επλήγησαν επίσης σοβαρά. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα κρεβάτια είναι πολύ, πολύ άρρωστοι και δεν μπορούν καν να αναπνεύσουν λόγω του προβλήματος της ζέστης - οπότε είναι πολύ άσχημο.»

Τα νοσοκομεία κατέγραψαν αύξηση στα κρούσματα θερμοπληξίας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, πρόσθεσε.«Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό», είπε ο Γουίλιαμσον για τους καύσωνες του καλοκαιριού. «Νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό σημάδι για το πόσο άσχημη έχει γίνει η κλιματική αλλαγή» πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, η Météo-France κατέγραψε 38 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι, θέτοντας μεγάλο μέρος της γαλλικής επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού. Οι επιπτώσεις εκτείνονται και στον παραγωγικό τομέα, με τους Γάλλους αμπελουργούς να υποχρεώνονται σε πρόωρο τρύγο για να σώσουν τη σοδειά τους. Το γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι το οικονομικό κόστος από τα αλλεπάλληλα θερμά κύματα και την παρατεταμένη ξηρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην Ιταλία και την Ισπανία, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν συναγερμό για εκατομμύρια πολίτες, με τον υδράργυρο να σπάει το φράγμα των 40 βαθμών στη Σικελία, τη Σαρδηνία και τις νότιες περιφέρειες της Ισπανίας. Στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, η Ρουμανία αποφάσισε μερική αναστολή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Τσερναβόντα, καθώς η υποχώρηση της στάθμης των υδάτων στον Δούναβη κατέστησε ανεπαρκή την ψύξη των αντιδραστήρων.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές εκπέμπει σήμα κινδύνου για πολύ υψηλό ρίσκο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μια ευρεία ζώνη που εκτείνεται από τις Άλπεις και τα Βαλκάνια έως την Πολωνία και τη Βρετανία. Οιι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο στον πλανήτη, συνδέοντας ανοιχτά τα όλο και συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης με το αποτύπωμα της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης.

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