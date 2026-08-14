Χαλκιδική:Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη που επέζησε από το τροχαίο που σκοτώθηκε η οικογένειά της

Snapshot Η 7χρονη Πατρίτσια επιστρέφει σήμερα στη Μολδαβία μετά από περίπου έναν μήνα νοσηλείας σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Η μικρή επέζησε από τροχαίο στη Χαλκιδική όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και η 6μηνη αδελφή της.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη πριν η κατάστασή της βελτιωθεί σημαντικά.

Ασθενοφόρο από τη Μολδαβία ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να τη μεταφέρει πίσω στη χώρα της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, τη στήριξε η θεία της που παρέμεινε στο πλευρό της. Snapshot powered by AI

Στη Μολδαβία επιστρέφει σήμερα η 7χρονη Πατρίτσια, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου–Νέου Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.

Η μικρή παρέμεινε για περίπου έναν μήνα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, δίνοντας δύσκολη μάχη για να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο γονείς της 7χρονης, καθώς και η μόλις έξι μηνών αδελφή της.

Ο Γολγοθάς της 7χρονης

Η Πατρίτσια διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο, προτού επιστρέψει στο Παπαγεωργίου για να συνεχίσει την αποθεραπεία και τη νοσηλεία της.

Η κατάσταση της υγείας της έχει πλέον βελτιωθεί σημαντικά και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Προξενείου της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, ασθενοφόρο από τη Μολδαβία έχει ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφέρει τη 7χρονη πίσω στη χώρα της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, στο πλευρό της μικρής βρισκόταν η θεία της, η οποία τη στήριξε και παρέμεινε μαζί της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.