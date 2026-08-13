Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

Snapshot Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το USS George Washington.

Η αλλαγή πλοίων ήταν προγραμματισμένη, αλλά επισπεύδεται λόγω δύσκολων συνθηκών υπηρεσίας και κόπωσης του πληρώματος στο Abraham Lincoln.

Το USS Abraham Lincoln παρέμεινε στη ζώνη μάχης από τον Νοέμβριο και δεν εισήλθε σε λιμάνι για περίπου 200 ημέρες.

Υπήρξαν αναφορές για υπερφόρτωση του πληρώματος και προσπάθειες ναυτών να εγκαταλείψουν το πλοίο, προκαλώντας ανησυχίες σε Αμερικανούς βουλευτές.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρνήθηκε τις αναφορές για κακές συνθήκες, δηλώνοντας ότι το προσωπικό διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων. Snapshot powered by AI

Την αντικατάσταση του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το USS George Washington, σχεδιάζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την Wall Street Journal,.

Εκπρόσωποι των αμερικανικών αρχών είπαν στο δημοσίευμα ότι η αλλαγή πλοίων αποτελεί μέρος μιας προηγουμένως προγραμματισμένης εναλλαγής, αλλά επισπεύδεται μετά τις αναφορές για δύσκολες συνθήκες υπηρεσίας στο Abraham Lincoln και κόπωση του πληρώματος.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη ζώνη μάχης από τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή. Εκεί, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλοίο δεν μπήκε σε λιμάνι για περίπου 200 ημέρες.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για σοβαρή υπερφόρτωση του πληρώματος. Σύμφωνα με τους Military Times, ορισμένοι ναύτες φέρεται να προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το πλοίο και οι συγγενείς τους το συνέδεσαν με μια μακρά ανάπτυξη.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχίες στους Αμερικανούς βουλευτές και από τα δύο κόμματα. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, με τη σειρά του, δήλωσε ότι οι αναφορές για κακές συνθήκες στο USS Abraham Lincoln είναι «εντελώς διαστρεβλωμένες». Σύμφωνα με τον ίδιο, στο στρατιωτικό προσωπικό παρέχονται όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων.