Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε γιατί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ

Snapshot Η Νικόλ Κίντμαν παντρεύτηκε τον Τομ Κρουζ σε ηλικία 23 ετών το 1990, την ίδια χρονιά που ξεκίνησε την καριέρα της στο Χόλιγουντ.

Της είχαν προειδοποιήσει ότι ο γάμος με τον Τομ Κρουζ θα μπορούσε να επισκιάσει την καριέρα της λόγω της μεγάλης φήμης του.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν την ενδιέφερε η επίδραση στον επαγγελματικό της τομέα γιατί ήταν ερωτευμένη και ήθελε να παντρευτεί.

Η Κίντμαν θεωρούσε φυσικό και απλό τον γάμο τους, τονίζοντας τον έντονο έρωτά τους εκείνη την περίοδο. Snapshot powered by AI

Την περίοδο που ετοιμαζόταν να παντρευτεί με τον Τομ Κρουζ η Νικόλ Κίντμαν είχε λάβει προειδοποιήσεις να μην προχωρήσει με τον γάμο γιατί θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα της.

Η Νικόλ Κίντμαν ήταν μόλις 23 ετών όταν αντάλλαξε όρκους με τον Κρουζ το 1990, την ίδια χρονιά που έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο στο Χόλιγουντ και συμπρωταγωνίστησε με τον αστέρα του κινηματογράφου στην ταινία «Days Of Thunder».

Εκείνη την εποχή, ο Τομ Κρουζ ήταν 28 ετών και ήδη ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς αστέρες στον κόσμο καθώς είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Top Gun», «Risky Business», «Born On The Fourth Of July», «The Color Of Money» και Rain Man».

Ωστόσο τότε την προειδοποίησαν ότι η καριέρας της στον κινηματογράφο θα μπορούσε να επισκιαστεί από την σχέση της με έναν τόσο αναγνωρίσιμο αστέρα, ο οποίος ήταν πιο διάσημος από εκείνη.

Η Νικόλ Κίντμαν AP

«Εγώ έλεγα: “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ”. Και όταν έγινα γνωστή ως η “σύζυγός” του, μου έλεγαν: “Βλέπεις, στο είπαμε”», δήλωσε στην βρετανική Vogue η Νικόλ Κίντμαν.

Και συνέχισε: «Εγώ έλεγα: “Και λοιπόν; Δεν έπρεπε να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα παρατήσω την καριέρα μου. Δεν με νοιάζει”». Όπως εξήγησε οι άνθρωποι γύρω της έλεγαν: «Εντάξει, αυτό θα επηρεάσει πραγματικά την καριέρα σου».

Μάλιστα είπε ότι ήταν πολύ νέα και τρελά ερωτευμένη όταν αποφάσισε να παντρευτεί. «Ναι, παντρεύτηκα τόσο νέα. Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα αυτόν τον σύζυγο, που ήταν μεγάλος σταρ του κινηματογράφου». Η ηθοποιός επέμεινε ότι «φαίνονταν απολύτως φυσικό» να παντρευτούν. Πρόσθεσε ότι «απλώς ερωτεύτηκαν τρελά και ήταν τόσο απλό».