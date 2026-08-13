Πέθανε 18χρονη Αυστραλή ανερχόμενο αστέρι του γκολφ - Κατέρρευσε σε τουρνουά στην Μπανγκόκ

Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ταϊλάνδης μετά από εγκεφαλική αιμορραγία 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πέθανε 18χρονη Αυστραλή ανερχόμενο αστέρι του γκολφ - Κατέρρευσε σε τουρνουά στην Μπανγκόκ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 18χρονη Αυστραλή γκολφέρ Τζέσικα Μπανγκ πέθανε μετά από εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεία σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.
  • Κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Προκριματικού Τουρνουά του KLPGA Tour και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
  • Η οικογένειά της ξεκίνησε εκστρατεία στο GoFundMe για την κάλυψη ιατρικών εξόδων και ανακοίνωσε τον θάνατό της στις 13 Αυγούστου 2026.
  • Μέχρι στιγμής, συγκεντρώθηκαν 36.981 δολάρια από 302 δωρεές για τη βοήθεια της οικογένειας.
  • Η οικογένεια ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη και σκοπεύει να τιμήσει τη μνήμη και τα επιτεύγματα της Τζέσικα.
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Συγκλονίζει τον κόσμο του γκολφ η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της 18χρονης Αυστραλής παίκτριας Τζέσικα Μπανγκ, η οποία κατέρρευσε σε ένα τουρνουά στη Μπανγκόκ, μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω μιας ανάρτησης στον ιστότοπο GoFundMe

Η Μπανγκ εισήχθη στις αρχές Αυγούστου σε Νοσοκομείο της Μπανγκόκ, αφού κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην πόλη για να συμμετάσχει στο Διεθνές Προκριματικό Τουρνουά του KLPGA Tour. Όπως ανέφερε το 7News, η παίκτρια υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και παρέμεινε συνδεδεμένη σε τεχνητό αναπνευστήρα.

Η οικογένειά της, με μέλη στο Σίδνεϊ και τη Νότια Κορέα, την συνόδευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της μέχρι τον θάνατό της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στην Ταϊλάνδη, η οικογένεια της Μπανγκ ξεκίνησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την κάλυψη των ιατρικών εξόδων και την οργάνωση της μεταφοράς της στην Αυστραλία.

Την Πέμπτη, η οικογένεια ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της στην ίδια πλατφόρμα: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την τεράστια υποστήριξη και τις ευχές σας. Δυστυχώς, η Τζέσικα απεβίωσε σήμερα το πρωί, 13 Αυγούστου 2026, στο Νοσοκομείο Synphaet Ramintra της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, στις 7:20 π.μ., τοπική ώρα. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από αυτή την είδηση. Ωστόσο, θέλουμε να συνεχίσουμε να τιμούμε τη μνήμη της Τζέσικα και να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά της, το πάθος της και την αφοσίωσή της στο γκολφ. Ως ξαδέλφια της, θα θυμόμαστε πάντα τον χρόνο και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί της. Το χιούμορ της, σε συνδυασμό με τη χαρούμενη και ζωντανή προσωπικότητά της, θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη και θα εκτιμηθούν από την οικογένειά μας. Τα χρήματα που συγκεντρώσαμε θα παραδοθούν στους γονείς της για να τους βοηθήσουν να καλύψουν τα ιατρικά της έξοδα. Για άλλη μια φορά, θέλουμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας σε όλους όσους στήριξαν τη Τζέσικα και την οικογένειά μας κατά τη διάρκεια αυτής της τόσο δύσκολης στιγμής. Ευχαριστούμε, Σάμερ και Αμέλια».

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, η οικογένεια είχε λάβει 302 δωρεές συνολικού ύψους 36.981 δολαρίων.

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