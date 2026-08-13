Εξαφανίστηκε 17χρονος από την πλατεία Βικτωρίας

Snapshot Η εξαφάνιση αναφέρθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 13/08/2026, που δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Σεντάκ έχει ύψος 1,67 μέτρα, κανονικό βάρος, σγουρά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια, ενώ η περιγραφή των ρούχων του την ημέρα της εξαφάνισης δεν είναι γνωστή.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, με τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 08/08/2026 και ώρα 08:40πμ., εξαφανίστηκε από την περιοχή της Βικτώριας ο Σεντάκ(επ.)Αντόνιους(ον.),17 ετών με καταγωγή από την Αίγυπτο.Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/08/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σεντάκ(επ.)Αντόνιους(ον.) έχει ύψος 1.67, είναι κανονικού βάρους, έχει σγουρά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.