Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Τουρκία υποστηρίζει τη ναυτική αμυντική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στη ναυτική αμυντική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η συμμαχία περιλαμβάνει 13 χώρες και στοχεύει στην αντιμετώπιση απειλών από τους αντάρτες Χούθι και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής του διεθνούς εμπορίου.
  • Η Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς με κοινές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.
  • Η συμφωνία της Μέκκας προβλέπει συλλογική άμυνα μεταξύ των τριών χωρών και στοχεύει στη θεσμική και βιώσιμη ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων.
  • Η συνεργασία θα εστιάσει στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων, ηλεκτρονικού πολέμου και τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητα συμμετοχής και άλλων κρατών.
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Σάρκα και οστά παίρνει η αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας καθώς η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην αμυντική συμμαχία του Ριάντ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Τουρκία επιβεβαίωσε την Πέμπτη για πρώτη φορά ότι συμμετέχει στις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής συμμαχίας θαλάσσιας άμυνας με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Να σημειωθεί ότι η Σαουδική Αραβία δέχεται απειλές από τους αντάρτες Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ριάντ Αραβίας και της Άγκυρας, μετά την υπογραφή τριμερούς συμφωνίας της Μέκκας. «Κατόπιν πρόσκλησης της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο Ριάντ στις 28 Ιουλίου με σκοπό τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, την οποία ακολούθησε συνάντηση των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου στις 30 Ιουλίου 2026», ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το τουρκικό υπουργείο πρόσθεσε ότι η Τουρκία συμμετείχε την Πέμπτη σε άλλη μια συνάντηση συντονισμού για τη σύσταση της ναυτικής αμυντικής συμμαχίας στη Τζέντα. «Συνεχίζονται οι συνεργασίες με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας με στόχο τη μείωση των εντάσεων στην περιοχή του Κόλπου και τη διασφάλιση της αδιάκοπης ροής του διεθνούς εμπορίου», σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Αρκετές πηγές από την Άγκυρα, τις οποίες επικαλείται η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Middle East Eye, δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η ναυτική συμμαχία της Ερυθράς Θάλασσας θα αποτελέσει τον πρώτο τομέα στον οποίο θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας.Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε συγκροτήσει μια ναυτική συμμαχία 13 χωρών για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε τη δήλωση των Χούθι στις 20 Ιουλίου ότι είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο σουνιτικό βασίλειο και είχαν διακόψει τις μεταφορές πετρελαίου που είχαν εκτραπεί προς την Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, η ναυτική συμμαχία περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Μπαγκλαντές, τις Κομόρες, το Τζιμπουτί, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σομαλία και την Υεμένη.

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Σεχμπάζ Σαρίφ

Ενισχύονται οι πολιτικοί και στρατιωτικοί μηχανισμοί

Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς με την συμμετοχή των τριών υπουργών Αμυνας, Εξωτερικών και των γενικών στρατιωτικών επιτελείων των τριών χωρών, θα πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και θα ενισχύσουν την συνεργασία τους στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας.

Η συμφωνία της Μέκκας ορίζει ότι μία στρατιωτική επίθεση κατά οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, μία ρήτρα που παραπέμπει στο άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας διευκρίνισε ότι βασικός στόχος είναι η τοποθέτηση των αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων σε μία «περισσότερο θεσμική και βιώσιμη» βάση.

«Βάσει της συμφωνίας, σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στρατηγικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί μηχανισμοί με την συμμετοχή των υπουργών Αμυνας, Εξωτερικών και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και αυτός ο συντονισμός μεταξύ των τριών χωρών θα γίνει στο υψηλότερο επίπεδο», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Σχεδιάζονται επίσης κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την συμμετοχή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, καθώς και μη επανδρωμένων συστημάτων, επιπλέον της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Στόχος δεν είναι μόνο η παροχή προϊόντων και συστημάτων, αλλά και η από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, η τεχνολογική συνεργασία, καθώς και βιώσιμη υποστήριξη συντήρησης και εφοδιασμού», σύμφωνα με του υπουργείο Αμυνας. Τονίζεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στις ικανότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Τουρκία, η οποία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η συμφωνία της Μέκκας είναι ανοικτή στην συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος, και δεν επιδιώκει την αντικατάσταση υπαρχουσών συμμαχιών.

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