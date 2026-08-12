Ερντογάν για συμφωνία της Μέκκας: «Δεν στοχεύουμε καμία χώρα, μόνος στόχος η περιφερειακή ειρήνη»

Snapshot Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν βασίζεται στην περιφερειακή συνεργασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα, χωρίς να στοχεύει καμία χώρα.

Η συμφωνία προβλέπει αμοιβαία αμυντική υποστήριξη, όπου επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση και κατά των άλλων, με έμφαση στην αποτροπή και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι στρατηγική και όχι συγκυριακή, καλώντας και άλλες χώρες της περιοχής να συμμετάσχουν για ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Η Τουρκία θεωρεί σημαντική την ανάληψη ευθύνης από τις χώρες της περιοχής για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, απορρίπτοντας εξωτερικές λύσεις και προωθώντας θεσμοθετημένες περιφερειακές συνεργασίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, τη στενή σχέση με τη Σαουδική Αραβία και την ανάγκη διαφύλαξης της ειρήνης και σταθερότητας στον Λίβανο για την ευρύτερη περιοχή. Snapshot powered by AI

Την πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν σχολίασε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat με έδρα το Λονδίνο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σχετικά με πώς προέκυψε η ιδέα της τριμερούς Συμφωνίας της Μέκκας και ποιες εξελίξεις επηρέασαν τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν τη συμφωνία ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Η ιδέα της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας είναι αποτέλεσμα των νέων συνθηκών και του κοινού αισθήματος ευθύνης που έχουν προκύψει ως απάντηση στις εξελίξεις στην περιοχή μας».

Συγκεκριμένα τόνισε:

Πάντα υποστηρίζαμε ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να ανήκουν στις χώρες της περιοχής και να επιλύονται από αυτές. Αυτή ήταν πάντα η θεμελιώδης προσέγγισή μας. Τα προβλήματα της περιοχής πρέπει να λύνονται από τους ίδιους τους παράγοντες της περιοχής και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν για άλλη μια φορά τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ αδελφικών και φιλικών χωρών.

Ως Τουρκία, έχουμε υποστηρίξει την ενίσχυση των διαύλων διαλόγου και διαβούλευσης, αντί της επιδείνωσης των διαφωνιών. Επειδή γνωρίζουμε ότι η διαρκής ειρήνη είναι δυνατή όχι μόνο μέσω του τερματισμού των συγκρούσεων, αλλά και μέσω αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πολιτικής βούλησης και μιας κοινής προοπτικής για το μέλλον.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας είναι αποτέλεσμα αυτής της κατανόησης. Πέρα από την απλή συγκέντρωση τριών χωρών εδώ, έχουμε αναλάβει μια ιστορική ευθύνη για τη σταθερότητα της περιοχής μας και την ειρήνη των αδελφών λαών μας.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτή η συμφωνία είναι ανοιχτή σε όλες τις αδελφές χώρες στην περιοχή μας που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα. Ως Τουρκία, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την αδελφοσύνη, όπως ακριβώς κάναμε και στο παρελθόν. Θεωρούμε επίσης τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας ως μια απτή εκδήλωση αυτής της βούλησης και δεν διστάζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των χωρών που την έχουν υπογράψει.

Ας ελπίσουμε ότι, ως Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία, έχουμε ανοίξει την πόρτα σε μια νέα εποχή συνεργασίας και αλληλεγγύης στην περιοχή μας. Είμαστε χώρες που έχουμε τη βούληση να κρατήσουμε αυτή την πόρτα ανοιχτή και να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας.

«Όραμά μας μια μέρα να ενώσουμε όλες τις χώρες της περιοχής κάτω από αυτήν την στέγη»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απάντησε σε άλλη ερώτηση σχετικά με το εάν η συμφωνία συνδέεται με την πορεία των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως εξής: «Η πορεία των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι σίγουρα σημαντική όσον αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις».

Αναλυτικότερα ανέφερε;

Ωστόσο, το να θεωρήσουμε τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας αποκλειστικά ως μια συγκυριακή εξέλιξη που προκύπτει από αυτήν την ένταση θα ισοδυναμούσε με παρερμηνεία της πολιτικής και των προθέσεων των χωρών μας.

Η συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει επίσης το δικαίωμα στην αυτοάμυνα όπως ορίζεται στο Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν στοχεύει καμία χώρα και είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των αδελφών χωρών που στοχεύουν στην ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας.

Πράγματι, το όραμά μας δεν είναι να περιοριστούμε σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο και, ει δυνατόν, να ενώσουμε μια μέρα όλες τις χώρες της περιοχής κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό βήμα για την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή. Το βήμα που κάνουμε σήμερα σίγουρα έχει ιστορία. Για πολύ καιρό, αυτή η συμφωνία ήταν ένα από τα θέματα που έχουμε συζητήσει στις συνομιλίες μας με τους εταίρους μας και άλλες χώρες της περιοχής.

Έχουμε δηλώσει εδώ και καιρό και έχουμε ενεργήσει βάσει αυτού, ότι οι τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Επειδή γνωρίζουμε σε ποιες καταστροφικές συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν οι εξωτερικά επιβαλλόμενες λύσεις στα προβλήματα της περιοχής.

Ως εκ τούτου, ως Τουρκία, ακολουθούμε πάντα μια πολιτική που στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η βούληση και η κοινή λογική των χωρών της περιοχής αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον τριμερή μηχανισμό που αναδύθηκε στη Μέκκα ως απλή αντίδραση στις καθημερινές εξελίξεις. Το βήμα που έχουμε κάνει είναι μια στρατηγική απόφαση που αποδεικνύεται ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες περιφερειακές συνθήκες. Ως Τουρκία, ανέκαθεν τασσόμασταν υπέρ της διπλωματίας και όχι της έντασης, του διαλόγου και όχι της σύγκρουσης, και της περιφερειακής συνεργασίας και όχι της διχόνοιας. Ως χώρα που μπορεί να συνομιλεί με όλα τα μέρη και να αναλαμβάνει την ευθύνη όταν είναι απαραίτητο για δύσκολα ζητήματα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας.

«Δεν στοχεύουμε καμία χώρα με αυτήν την συμφωνία»

Όταν ρωτήθηκε για τη ρήτρα της συμφωνίας που ορίζει ότι, αν και αμυντικού χαρακτήρα, οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός μέρους θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών μερών, ο Ερντογάν δήλωσε τα εξής: «Ναι, η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, βασίζεται σε μια κοινή αμυντική προσέγγιση».

Αναλυυτικότερα τόνισε:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι εμείς, ως αδελφά έθνη, υπογράψαμε μια τέτοια συμφωνία στη Μέκκα και είμαστε γεμάτοι χαρά γι' αυτό.

Η Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας είναι, πρωτίστως, μια συμφωνία που βασίζεται στη συλλογική αποτροπή. Είναι μια συμφωνία που θα προωθήσει τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, θα αναπτύξει κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και θα μας ενισχύσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν στοχεύουμε καμία χώρα με αυτήν τη συμφωνία. Ο μοναδικός μας στόχος είναι η περιφερειακή ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία των λαών μας. Όπως αναφέρεται σαφώς στη συμφωνία, το ουσιώδες σημείο εδώ είναι ότι οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια ενός μέρους θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα κοινής ασφάλειας από τα άλλα μέρη. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά ως στρατιωτική διάταξη. Ο κύριος σκοπός της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της αποτροπής, η ενίσχυση της ασφάλειας των μερών μέσω της αμοιβαίας αλληλεγγύης και η προστασία της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι πρόοδοι της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια εκτιμώνται ευρέως. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής σφυρηλατώντας συνεργασίες και συμφωνίες με αδελφικές και φίλες χώρες.

Ταυτόχρονα, ως χώρες που έχουν υπογράψει αυτήν τη συμμαχία, στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν θα αποτελούμε απειλή η μία για την άλλη, αλλά μάλλον ότι δεσμευόμαστε να εγγυηθούμε την ασφάλεια η μία της άλλης και να επιδείξουμε αλληλεγγύη στο εσωτερικό της.

Το μήνυμα της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας είναι πολύ σαφές: η ασφάλεια ενός από εμάς είναι η ασφάλεια όλων μας. Πιστεύουμε ότι αν εφαρμόσουμε αυτή την κατανόηση στην περιοχή μας με μια συμπεριληπτική προσέγγιση, θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας που θα μας ωφελήσει όλους.

Τι είπε για το μέλλον της περιοχής

Επιπλέον ο κ. Ερντογάν απάντησε στο ερώτημα «Μπορεί να ειπωθεί ότι οι περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν αποφασίσει να αναλάβουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας, μια ευθύνη που προηγουμένως θεωρούνταν περιορισμένη στις μεγάλες δυνάμεις;» ως εξής: «Οι χώρες της περιοχής πρέπει τώρα να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, τη σταθερότητά τους και το μέλλον τους».

Συγκεκριμένα επισήμανε:

Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση που υποστηρίζαμε πάντα. Αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα ζητήματα της περιοχής είναι οι χώρες και οι λαοί της περιοχής.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας μπορούν, φυσικά, να οδηγήσουν σε συνέπειες που έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Η ενίσχυση της περιφερειακής ευθύνης, της περιφερειακής αλληλεγγύης και της κοινής βούλησης θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας σταθερότητας.

Ως Τουρκία, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για τις χώρες της περιοχής να δημιουργήσουν ισχυρότερους μηχανισμούς μεταξύ τους και να διασφαλίσουν από κοινού την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις με σχεδόν όλες τις χώρες της περιοχής. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να καταστήσουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες μας με τις χώρες της περιοχής πιο μόνιμες. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια και την οικονομική τους σταθερότητα μέσω θεσμοθετημένων σχέσεων μεταξύ τους.

Η πιο ξεκάθαρη ένδειξη των όσων έχουν προκύψει σήμερα είναι ότι το μέλλον της περιοχής δεν μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρτητα από τη βούληση των χωρών της περιοχής.

Στόχος μας δεν είναι οι αποκλειστικοί συνασπισμοί, αλλά μια περιφερειακή συνεργασία που βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των κοινών συμφερόντων.

Και συνέχισε ως εξής:

Πιστεύω, πιστεύουμε, ότι η Συμφωνία της Μέκκας θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή του Κόλπου. Όπως έχω δηλώσει από την αρχή, έχουμε υπογράψει μια συμφωνία που θα εξυπηρετήσει την ευημερία, την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Η ασφάλεια της περιοχής του Κόλπου έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τις χώρες της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο.

Από την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών έως τη συνέχεια του εμπορίου και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, πολλά ζητήματα συνδέονται άμεσα με την ειρήνη σε αυτήν την περιοχή.

Δεν πρόκειται για θεωρητική δήλωση· τα γεγονότα των τελευταίων μηνών μας το έχουν δείξει αυτό.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε κάθε βήμα που λαμβάνεται για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο πολύτιμο όχι μόνο για την περιφερειακή αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας θα συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της κοινής ασφάλειας και της αλληλεγγύης στην περιοχή και θα αλλάξει το πρότυπο στην περιοχή. Η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά. Πάντα δήλωνα ότι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι.

Μετά τους μεγάλους πολέμους που βίωσε, η Ευρώπη έφτασε πρώτα σε ένα σημείο σταθερότητας και ασφάλειας μαζί, και στη συνέχεια σε οικονομική ολοκλήρωση και ευημερία. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο μαζί χωρίς να βιώσουμε τόσα πολλά βάσανα. Όπου δεν υπάρχει ειρήνη, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η ευημερία δεν μπορούν να είναι βιώσιμα. Η σταθερότητα του Κόλπου είναι επίσης ένα στρατηγικό ζήτημα όσον αφορά την ασφάλεια των οικονομικών δεσμών μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής.

Δεν βλέπουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα του Κόλπου ξεχωριστά από τη δική μας προοπτική ασφάλειας και περιφερειακής ειρήνης.

Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε όλες τις ευθύνες που μας βαρύνουν και να συνεχίζουμε τις εποικοδομητικές διπλωματικές μας προσπάθειες.

Τι ανέφερε για Στενά του Ορμούζ, Σαουδική Αραβία και Λίβανο

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα σημείο παγκόσμιας, όχι μόνο περιφερειακής, σημασίας Είναι επίσης ένα εξαιρετικά στρατηγικό σημείο διέλευσης όσον αφορά τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το διεθνές εμπόριο. Επομένως, οποιαδήποτε ένταση που μπορεί να προκύψει εδώ έχει πολύ περισσότερες από τις επιπτώσεις της στις χώρες της περιοχής, όπως έχει δει και αισθανθεί ολόκληρος ο κόσμος μέσω των τιμών του πετρελαίου. Η ελπίδα και η προσδοκία μας είναι ότι η τρέχουσα ένταση θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», σχολίασε.

Επίσης δήλωσε τα εξής σχετικά με τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία:

«Θεωρούμε τη σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία ως στρατηγική, η οποία διαμορφώνεται από την κοινή μας ιστορία, τους αδελφικούς δεσμούς και τα αμοιβαία συμφέροντα. Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία δεν είναι μόνο φίλοι και αδέρφια, αλλά και δύο χώρες που φέρουν σημαντικές ευθύνες όσον αφορά την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Είμαστε ικανοποιημένοι με την δυναμική που έχουμε αποκτήσει στις σχέσεις μας τελευταία».

Όταν ρωτήθηκε για τις απόψεις του σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε τα εξής: «Ο Λίβανος δεν είναι μόνο μια γεωγραφικά κοντινή χώρα για εμάς· είναι επίσης μια φιλική και αδελφική χώρα με την οποία έχουμε ιστορικούς δεσμούς».

Η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Λιβάνου είναι ύψιστης σημασίας για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής μας. Όπως και με άλλες χώρες της περιοχής, η κυριαρχία, η πολιτική ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να προστατεύονται.