Πάτμος: Προσάραξη σκάφους με πέντε επιβαίνοντες στην περιοχή του Όρμου Παναγιάς

Προσάραξη ιδιωτικού σκάφους ελληνικής σημαίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Παναγιάς στην Πάτμο, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σκάφος επιβαίνουν πέντε άτομα, ενώ στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και σπεύδει το Λιμενικό.

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