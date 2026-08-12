Πάτμος: Προσάραξη σκάφους με πέντε επιβαίνοντες στην περιοχή του Όρμου Παναγιάς

Στο σημείο σπεύδει το Λιμενικό

Σωτήρης Σκουλούδης

Πάτμος: Προσάραξη σκάφους με πέντε επιβαίνοντες στην περιοχή του Όρμου Παναγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Προσάραξη ιδιωτικού σκάφους ελληνικής σημαίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Παναγιάς στην Πάτμο, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σκάφος επιβαίνουν πέντε άτομα, ενώ στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και σπεύδει το Λιμενικό.

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