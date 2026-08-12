Φωτιές - Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τα μέτρα προστασίας: Μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθεωρηθεί 211.000 στύλοι

Τι μέτρα προστασίας είχε λάβει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Φωτιές - Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τα μέτρα προστασίας: Μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθεωρηθεί 211.000 στύλοι
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  • Έως τον Ιούλιο του 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιθεωρήσει περίπου 211.000 στύλους και πραγματοποιήσει ένα εκατομμύριο παρεμβάσεις κλάδευσης και καθαρισμού βλάστησης για την πρόληψη πυρκαγιών.
  • Οι επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ αυξήθηκαν κατά 430% από το 2019, φτάνοντας τα 800 εκατ. ευρώ ετησίως, με συνολικές επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ από το 2020 για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Δικτύου.
  • Η υπογειοποίηση των καλωδίων έχει αυξηθεί υπεροκταπλάσια, από 200-250 χλμ. το 2019 σε 1.700-1.800 χλμ. ετησίως σήμερα, με προτεραιότητα σε δασικές και περιοχές υψηλού κινδύνου.
  • Οι δαπάνες για κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης αυξήθηκαν από 7 εκατ. ευρώ το 2019 σε 40-60 εκατ. ευρώ ετησίως, συνοδεύοντας τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.
  • Μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2024 αντικαταστάθηκαν πάνω από 4.400 ξύλινοι στύλοι με σκυρόδεμα και 952 χλμ. γυμνών αγωγών με μονωμένα καλώδια, εστιάζοντας σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
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Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 είχαν ήδη επιθεωρηθεί περίπου 211.000 στύλοι, είχαν ελεγχθεί με θερμογραφικό εξοπλισμό περισσότερα από 136.000 στοιχεία του Δικτύου και είχαν πραγματοποιηθεί περίπου ένα εκατομμύριο προληπτικές παρεμβάσεις κλάδευσης και καθαρισμού βλάστησης, σύμφωνα με στοιχειά του ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή όσα ανααφέρθηκαν πρόσφατα σχετικά με τις μεγάλες φωτιές.

«Τα στοιχεία απαντούν στα ερωτήματα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο απλοϊκό ερώτημα "πού πηγαίνουν, λοιπόν, τα χρήματα;", υπάρχει μια απλή και ουσιαστική απάντηση: Εκεί ακριβώς που δεν πήγαιναν τα προηγούμενα χρόνια: Στο Δίκτυο. Στην πρόληψη. Στον εκσυγχρονισμό. Στην ανάπτυξη. Σε έργα και επενδύσεις που είχαν "ξεχαστεί" την προηγούμενη περίοδο», αναφέρουν στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και εξηγούν:

«Το 2019, με απαιτούμενο έσοδο περίπου 700 εκατ. ευρώ, οι ετήσιες επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχονταν μόλις σε περίπου 150 εκατ. ευρώ. Σήμερα, το απαιτούμενο έσοδο έχει αυξηθεί περίπου κατά 60%, στα 1,1 δισ. ευρώ, αλλά οι ετήσιες επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 430%, φθάνοντας περίπου τα 800 εκατ. ευρώ. Από το 2020 έχουν επενδυθεί συνολικά περίπου 2,8 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό του Δικτύου».Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι ο σημερινός ΔΕΔΔΗΕ καλείται ταυτόχρονα να καλύψει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό του παρελθόντος. Την περίοδο 2015-2019 επενδύθηκαν περίπου 815 εκατ. ευρώ, έναντι αναγκών που υπολογίζονταν σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Δημιουργήθηκε έτσι ένα επενδυτικό κενό περίπου 1,7 δισ. ευρώ, με συνέπειες στη γήρανση του Δικτύου, στους ρυθμούς υπογειοποίησης, στην ψηφιοποίηση και στους αυτοματισμούς».

«Γιατί, λοιπόν, δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια; Η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς υπογειοποιούνται, αλλά και υπογειοποιούνται με υπεροκταπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το 2019. Από περίπου 200-250 χιλιόμετρα τον χρόνο τότε, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί σήμερα 1.700-1.800 χιλιόμετρα υπογειοποιήσεων ετησίως. Μόνο την τελευταία τριετία, η καθαρή επέκταση του υπόγειου Δικτύου ξεπέρασε τα 4.500 χιλιόμετρα (δηλαδή περισσότερα από το πλάτος ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου). Οι παρεμβάσεις ιεραρχούνται με προτεραιότητα στις δασικές περιοχές, στις περιοχές υψηλού κινδύνου και στα σημεία αυξημένης περιβαλλοντικής ή επιχειρησιακής σημασίας», τονίζουν.

Προστασία για τις πυρκαγιές

Ωστόσο, η προστασία από τις πυρκαγιές δεν εξαντλείται στις υπογειοποιήσεις, υπογραμμίζουν, καθώς «οι δαπάνες για κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης, από περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως το 2019, έχουν ανέλθει σήμερα σε 40-60 εκατ. ευρώ ετησίως» και «μόνο το 2024 πραγματοποιήθηκαν κλαδέματα σε περισσότερα από 7.000 χιλιόμετρα γραμμών, ενώ το 2025 διανοίχθηκαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική 429 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών».

Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 είχαν ήδη επιθεωρηθεί περίπου 211.000 στύλοι, είχαν ελεγχθεί με θερμογραφικό εξοπλισμό περισσότερα από 136.000 στοιχεία του Δικτύου και είχαν πραγματοποιηθεί περίπου ένα εκατομμύριο προληπτικές παρεμβάσεις κλάδευσης και καθαρισμού βλάστησης, σύμφωνα με τα στοιχειά του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ, παράλληλα, μόνο στο πρώτο επτάμηνο του έτους αντικαταστάθηκαν περισσότεροι από 4.400 ξύλινοι στύλοι με στύλους από σκυρόδεμα και περίπου 952 χιλιόμετρα γυμνών αγωγών αντικαταστάθηκαν με μονωμένα συνεστραμμένα καλώδια, με προτεραιότητα στις δασικές και υψηλού κινδύνου περιοχές.

«Τα στοιχεία τεκμηριώνουν ότι οι επενδύσεις έχουν υπερπενταπλασιαστεί, οι υπογειοποιήσεις έχουν υπεροκταπλασιαστεί και οι δαπάνες πρόληψης έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα επενδύει περισσότερο, υπογειοποιεί περισσότερο, επιθεωρεί περισσότερο και παρεμβαίνει περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Και αυτή, τελικά, είναι η απάντηση στο "πού πάνε τα χρήματα": σε ένα Δίκτυο που επί χρόνια συσσώρευε επενδυτικές ανάγκες και σήμερα ανανεώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών», τονίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

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