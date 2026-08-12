Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

Snapshot Η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου πραγματοποιείται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών με παράκληση της οικογένειας για ενίσχυση του «Σπιτιού του Ηθοποιού» αντί στεφάνων.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Ξεχώρισε στον ελληνικό κινηματογράφο με βραβευμένες ερμηνείες σε ταινίες όπως «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή».

Εκτός από ηθοποιός, δραστηριοποιήθηκε ως σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής και μουσικός, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή περιλαμβάνει βραβεία σε φεστιβάλ, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές και τον δίσκο «Τα δέοντα». Snapshot powered by AI

Βίντεο & φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών αρχίζουν και συγκεντρώνονται αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Νίκου Καλογερόπουλου, προκειμένου να πουν το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό.

Η πολιτική του κηδεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00, ενώ η οικογένειά του με ανακοίνωσή της έχει απευθύνει παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός πέθανε την περασμένη Κυριακή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Μεταξύ των συναδέλφων που δίνουν το παρών στην κηδεία του ηθοποιού, και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος συγκινημένος σημείωσε ότι «ήρθαμε να κατευοδώσουμε σήμερα τον Νίκο, τον αείμνηστο, ένα σπουδαίο άνθρωποι, σπουδαίο καλλιτέχνη, φιλόσοφο και φίλο».

«Τον έβλεπα, τον θαύμαζα, τον αγαπούσα ιδιαίτερα», τόνισε επιπλέον ο Απόστολος Γκλέτσος, υπογραμμίζοντας ότι «ήταν συνεπής στα λόγια του και στα έργα του. Μας έδινε κουράγιο σε όλους εμάς που ήμασταν μικρότερη και χάραζε πορεία».

Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν και ο τραγουδιστής Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος δήλωσε «συγκλονισμένος από τον πρόωρο χαμό του Νίκου Καλογερόπουλου», τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο «που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και όλοι».

«Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει ο Νίκος», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Ήταν ένας βαθιά σκεπτόμενος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος Έλληνας. Είναι από τους πιο ακέραιους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου».

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Ο Γιώργος Βογιατζής Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Η Βάνα Μπάρμπα Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο Απόστολος Γκλέτσος Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο Σπύρος Μπιμπίλας Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο Στέλιος Γούτης Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ποιος ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από σημαντικές κινηματογραφικές ερμηνείες, με χαρακτηριστικότερες εκείνες στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή». Για την πρώτη τιμήθηκε με βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τη δεύτερη απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας την 1η Αυγούστου 1952 και ακολούθησε σπουδές υποκριτικής στην Αθήνα, στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Η πρώτη του θεατρική συγγραφική απόπειρα ήταν το έργο «Ο μπαμπούλας», το οποίο παρουσιάστηκε το 1976 στο θέατρο ΚΑΒΑ.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος

Η παρουσία του σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήρθε το 1975, μέσα από τη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων «Ο φωτογράφος του χωριού», «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη πολιτεία».

Η τηλεοπτική του πορεία συνεχίστηκε με συμμετοχές σε σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα όλη η χάρη», «Στο κάμπινγκ» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος», ενώ παράλληλα έκανε και τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο.

Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε ουσιαστικά το 1980 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Περάκης, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Κώστας Φέρρης και ο Νίκος Ζαπατίνας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος

Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν

Το 1981 ήρθε ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», μέσα από την οποία ξεχώρισε για την ερμηνεία του και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στην «Άρπα Colla» το 1982, ενώ έναν χρόνο αργότερα έδωσε μια ακόμη αξιοσημείωτη ερμηνεία στην ταινία «Ρεμπέτικο». Η παρουσία του στην ταινία τού χάρισε διάκριση για την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου η παραγωγή απέσπασε συνολικά σημαντικές βραβεύσεις.

Το 1984 πρωταγωνίστησε στη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, υποδυόμενος τον φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο. Για τον συγκεκριμένο ρόλο απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Χρόνια αργότερα, επέστρεψε δυναμικά στον κινηματογράφο με τις ταινίες «Θηλυκή εταιρεία» και «Ένας κι ένας». Για την ερμηνεία του στη δεύτερη, το 2000, τιμήθηκε για ακόμη μία φορά με το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ η ταινία διακρίθηκε επίσης σε αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της καλύτερης ταινίας.

Η σκηνοθεσία και οι άλλες καλλιτεχνικές του πλευρές

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και τη μουσική, διευρύνοντας διαρκώς την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Το 2011 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου». Εκτός από τη σκηνοθεσία, είχε αναλάβει το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και ως ηθοποιός στην ταινία.

Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου», αφιερωμένο στη σημαντική ποιήτρια και ηθοποιό.

Παράλληλα, η ποίηση αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Το 1981 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική του συλλογή, «Θετή Ταυτότης», ενώ δέκα χρόνια αργότερα ακολούθησε η «Επιστρόφια».

Στο θέατρο υπέγραψε επίσης έργα όπως το «Σατιρικό των Ελλήνων» και το «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Η σχέση του με τη μουσική ολοκληρώθηκε με την κυκλοφορία του δίσκου «Τα δέοντα» το 1994. Ο ίδιος είχε γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των τραγουδιών.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος αφήνει πίσω του μια πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή, έχοντας υπηρετήσει για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, την ποίηση και τη μουσική.

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