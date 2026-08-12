Πινακίδες κυκλοφορίας: Όλη η διαδικασία αλλάζει και γίνεται online

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Αντίστοιχες ελλείψεις έχουν παρουσιαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν καθυστερούν οι διαδικασίες προμήθειας και τα διαθέσιμα αποθέματα στις Περιφέρειες περιορίζονται σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπηρεσίες αναγκάζονται να μεταφέρουν πινακίδες από μία Περιφέρεια σε άλλη, προκειμένου να καλυφθούν οι πιο άμεσες ανάγκες.

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