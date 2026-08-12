Πινακίδες κυκλοφορίας: Όλη η διαδικασία αλλάζει και γίνεται online
Οι καθυστερήσεις στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας έχουν κάνει και πάλι την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας τόσο τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων όσο και τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Αντίστοιχες ελλείψεις έχουν παρουσιαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν καθυστερούν οι διαδικασίες προμήθειας και τα διαθέσιμα αποθέματα στις Περιφέρειες περιορίζονται σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπηρεσίες αναγκάζονται να μεταφέρουν πινακίδες από μία Περιφέρεια σε άλλη, προκειμένου να καλυφθούν οι πιο άμεσες ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21 ∙ WHAT THE FACT
Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας
11:18 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό
10:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία
09:45 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ