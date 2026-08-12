Κάρπαθος: 34χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία

Snapshot Ένας 34χρονος Δανός συνελήφθη στην Κάρπαθο για ασελγείς πράξεις μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία κοντά στο νοσοκομείο.

Οι δύο γυναίκες υπέβαλαν μήνυση για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από την καταγγελία.

Ο 34χρονος κρατήθηκε για περίπου δύο ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, ενώ η ποινική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 34χρονου Δανού προχώρησαν οι αρχές της Καρπάθου το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου, καθώς ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία του νησιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, στην περιοχή των Πηγαδίων, και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές του νησιού, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, οι δύο γυναίκες προσήλθαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου και υπέβαλαν έγκληση σε βάρος του 34χρονου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν στην παραλία κοντά στο νοσοκομείο του νησιού, ο άνδρας τις πλησίασε εντελώς γυμνός και προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά τους, προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπειά τους. Οι δύο γυναίκες, εμφανώς αναστατωμένες από όσα βίωσαν, αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν αμέσως στις αρχές προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Καρπάθου, αμέσως μετά την υποβολή της έγκλησης, κινήθηκαν για τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου, τον οποίο και συνέλαβαν. Ο 34χρονος κρατήθηκε για περίπου δύο ώρες και το απόγευμα της ίδιας ημέρας αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, με την ποινική διαδικασία σε βάρος του να ακολουθεί πλέον τη νόμιμη οδό.

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