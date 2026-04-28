Ηράκλειο: Συνελήφθη 63χρονος που αυνανιζόταν σε παραλία - Βίντεο

Με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος, ο οποίος καταγγέλλεται ότι αυνανιζόταν στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο.

Την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το cretalive.gr απαθανατίζεται ο 63χρονος να στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και να κάνεις κάνει άσεμνες πράξεις, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία ενοχλημένη κάλεσε στο «100».

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, η εκδίκαση αναβλήθηκε γι’ αύριο και ο 63χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παρανόηση.

