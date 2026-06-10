Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τις 13 Ιουνίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Σταδιακή μεταβολή της θερμοκρασίας παρουσιάζουν το ECMWF, το GFS και το ICON

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τις 13 Ιουνίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα
Eurokinissi
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Πτωτική τάση της θερμοκρασίας δέιχνουν τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF, GFS και ICON μέχρι τις 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα στοιχεία που δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς το ICON εμφανίζεται θερμότερο στις δύο πρώτες ημέρες, όμως στη συνέχεια οι αποκλίσεις περιορίζονται σημαντικά και τα μοντέλα συγκλίνουν.

Παράλληλα, αισθητή είναι και η υποχώρηση των ελάχιστων θερμοκρασιών, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μεταβολή προς πιο δροσερές συνθήκες.

Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

Το «τρομερό παιδί του Ειρηνικού» είναι πιθανό να εξαπολύσει την οργή του. Παγκόσμιοι ειδικοί είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι ένα πολύ ισχυρό μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα συμβεί φέτος, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ο διευθυντής της υπηρεσίας Carlo Buontempo σχετικά με την τελευταία μηνιαία πρόβλεψη για το Ελ Νίνιο, «από την 1η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου όλα τα μοντέλα αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους προς τα πάνω», γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ενός έντονου φαινομένου.

«Από την 1η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, όλα τα μοντέλα αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους προς τα πάνω», δήλωσε ο Carlo Buontempo, διευθυντής υπηρεσιών, στο Agence France-Presse σχετικά με την τελευταία μηνιαία πρόβλεψη για το Ελ Νίνιο.

«Οι πιθανότητες ευνοούν έντονα μέτρια έως ισχυρά φαινόμενα ή φαινόμενα που είναι πιθανό να είναι ισχυρά έως δυνητικά πρωτοφανή σε αυτό το στάδιο» προειδοποιεί το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, επικαλούμενο τις τελευταίες κλιματικές προβλέψεις.

Τι είναι το El Niño

Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού. Η μεταβολή αυτή επηρεάζει σε παγκόσμια κλίμακα τους ανέμους, την ατμοσφαιρική πίεση και τα μοτίβα βροχοπτώσεων.

Το φαινόμενο κορυφώνεται συνήθως προς το τέλος του έτους, ωστόσο η συσσωρευμένη θερμότητα στους ωκεανούς μπορεί να συνεχίσει να επηρεάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και την επόμενη χρονιά.

Ιστορικά δεδομένα

Σύμφωνα με το Copernicus, περίπου το 75% των μετεωρολόγων που συμβάλλουν στις προβλέψεις εκτιμούν ότι η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά 2,5°C τον μέσο όρο έως τον Νοέμβριο.

Από την έναρξη των σύγχρονων καταγραφών (1877/1878), μόνο τρία φαινόμενα El Niño έχουν ξεπεράσει το όριο των 2°C: το 1982/1983, το 1997/1998 και το 2015/2016.

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