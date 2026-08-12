Τουρκία: 36χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του και τον κουνιάδο του επειδή πίστευε ότι είχαν σχέση

Ένας 36χρονος οικοδόμος στην Τουρκία σκότωσε τον 56χρονο κουνιάδο του και την 27χρονη σύζυγό του, επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η διπλή δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Γιλντιρίμ της Προύσας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης, ο 36χρονος Ισμαήλ Ματούρ, σκότωσε πρώτα τον 56χρονο κουνιάδο του, τον Γιαβούζ Γιλμάζ, τον οποίο πυροβόλησε 8 φορές στη μέση του δρόμου.

Ο 56χρονος Γιαβούζ Γιλμάζ

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι και δολοφόνησε την 27χρονη σύζυγό του, την Τζανάν.

Αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο, συνέλαβαν τον 36χρονο και εντόπισαν το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει για να διαπράξει τις δύο δολοφονίες.

Η 27χρονη Τζανάν Ματούρ

Μιλώντας στις αρχές, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι «ήταν ζήτημα τιμής να τους σκοτώσω».