Έκανε το σπίτι του αποθήκη με 45 τόνους μπαταριών λιθίου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν επιβεβαίωσε την καταδίκη σε 18 μήνες φυλάκιση ενός κατοίκου του Otero de Herreros, στη Σεγκόβια , ο οποίος είχε αποθηκεύσει και διαχειριστεί τεράστιες ποσότητες μπαταριών ιόντων λιθίου σε κατοικία στην περιοχή Canalejas, στην Ισπανία.

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