Φρενίτιδα στο Λονδίνο για την ηλιακή έκλειψη: Ουρές στις 2 τα ξημερώματα για ένα ζευγάρι γυαλιά

Snapshot Στο Λονδίνο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικά γυαλιά ηλιακής έκλειψης, με τα αποθέματα να εξαντλούνται γρήγορα και τις τιμές να αυξάνονται σημαντικά.

Η ηλιακή έκλειψη θα καλύψει σχεδόν το 90% του ήλιου και είναι η πρώτη που παρατηρείται σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Πάνω από 7.000 άτομα έχουν οργανωθεί σε ομάδες για να ενημερώνονται για διαθέσιμα γυαλιά, ενώ το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς έχει εξαντλήσει πλήρως τα αποθέματά του λόγω πρωτοφανούς ζήτησης.

Οι τιμές των γυαλιών έχουν φτάσει έως και 12 στερλίνες, ενώ η έλλειψη τους έχει οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Το Λονδίνο δεν θα ξαναδεί παρόμοια έκλειψη πριν από το 2081, με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις να βιώνουν επίσης σημαντικά φαινόμενα ηλιακής κάλυψης. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ρόουζ Άσαφ πήρε εσπευσμένα ταξί για ένα κοντινό παντοπωλείο, αναζητώντας το πιο περιζήτητο αντικείμενο της πόλης: ένα ζευγάρι γυαλιά ηλιακής έκλειψης. «Φτάνοντας με το Uber, αντικρίζοντας το τεράστιο πλήθος, σκέφτηκα ότι αυτό που συμβαίνει είναι εξωφρενικό», περιέγραψε.Η ολική έκλειψη ηλίου -η πρώτη που θα παρατηρηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά από σχεδόν 30 χρόνια- έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο ήλιος θα καλύψει το 90% και σχεδόν όλοι αναζητούν απεγνωσμένα ένα ζευγάρι πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης. Πάνω από 7.000 άτομα έχουν οργανωθεί σε ομάδες WhatsApp για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα αποθέματα, ενώ στα social media ανταλλάσσονται συνεχώς πληροφορίες για διαθέσιμα σημεία πώλησης, τα οποία ξεπουλούν μέσα σε ελάχιστη ώρα.

Η ηλιακή κάλυψη πάνω από την πόλη θα φτάσει σχεδόν το 90% και φαίνεται ότι σχεδόν όλοι θέλουν ένα ζευγάρι δυσεύρετα γυαλιά ηλίου , ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύσουν τα μάτια τους πριν από το γεγονός.Οι πιθανοί αγοραστές αναζητούν πιστοποιημένους πωλητές σε όλη την πόλη. Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, το οποίο διοργανώνει ένα πάρτι παρακολούθησης για την εκδήλωση, ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι είχε εξαντλήσει τα γυαλιά του στο διαδίκτυο, αλλά ότι «ένα πολύ περιορισμένο» ποσό θα είναι διαθέσιμο επί τόπου μέχρι την Τετάρτη. Ώρες αργότερα, το αστεροσκοπείο δήλωσε ότι τα αποθέματα είχαν εξαντληθεί πλήρως λόγω «ενός πρωτοφανούς όγκου παραγγελιών».

Τα εξειδικευμένα γυαλιά, τα οποία συνήθως κατασκευάζονται από χαρτόνι και Μylar, ένα ισχυρό, ανθεκτικό πλαστικό φιλμ από πολυεστέρα (BoPET), έχουν σχεδιαστεί για να φιλτράρουν τμήματα του ηλιακού φάσματος που μπορούν να βλάψουν το μάτι, σύμφωνα με τον Τζέιμς Ζάβισλαν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη.

Το Λονδίνο δεν θα ξαναδεί αντίστοιχη έκλειψη πριν από το 2081, σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς. Η Λισαβόνα, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Δουβλίνο είναι μεταξύ των πόλεων που θα βιώσουν μια βαθιά έκλειψη ήλιου. Άλλες πόλεις στην Ισπανία και μέρη της Ισλανδίας θα βιώσουν μια ολική έκλειψη.

Στο κατάστημα του Ανατολικού Λονδίνου, η Ασάφ, μία 29χρονη ερευνήτρια είπε ότι κάποιοι της είχαν πει ότι περίμεναν στην ουρά για περισσότερο από μία ώρα, αφότου οι υπάλληλοι του καταστήματος ενημέρωσαν τους πελάτες ότι μια παράδοση επρόκειτο να φτάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας από το αεροδρόμιο Χιθροου. Ένας χρήστης του Reddit δημοσίευσε μια φωτογραφία που έδειχνε το πλήθος να συγκεντρώνεται κάτω από έναν προβολέα στις 2 π.μ.«Τότε έφτασε κάποιος τύπος με μία μεγάλη κούτα και όλοι άρχισαν να χειροκροτούν», είπε η Άσαφ.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός συνοδεύεται και από φαινόμενα αισχροκέρδειας, με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί και ορισμένους να πληρώνουν 12 στερλίνες (περίπου 16 δολάρια) ή και περισσότερα για ένα μόνο ζευγάρι. Ο Τομ Γουίβερ, ένας 36χρονος πολεοδόμος, ξεκίνησε την αναζήτηση μόλις αυτή την εβδομάδα — υπερβολικά αργά για να προλάβει λογικές τιμές.

Καθώς οι ηλεκτρονικές παραγγελίες δεν προλάβαιναν να παραδοθούν εγκαίρως, ακολούθησε μια πληροφορία ότι τοπικά καταστήματα εξυπηρετούσαν μέσω Deliveroo και Uber Eats, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τελικά, κατάφερε να εξασφαλίσει τρία ζευγάρια προς 8 λίρες (περίπου 11 δολάρια) το καθένα, μεταβαίνοντας στο ίδιο κατάστημα με την Άσαφ, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα είχε πληρώσει κάτω από 6 λίρες (περίπου 8 δολάρια) το κομμάτι. Bλέποντας περίπου 30 άτομα ακόμα στην ουρά στις 8 το πρωί, ο Γουίβερ σχολίασε: «Θα μπορούσαν άνετα να μας είχαν χρεώσει πολύ ακριβότερα».