«Μαμά θέλω να σου πω κάτι!» - Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου τη διεκόψε στον αέρα και έγινε viral

Η απρόοπτη παρέμβαση του παιδιού έριξε για λίγο τους τόνους στην πολιτική συζήτηση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Μαμά θέλω να σου πω κάτι!» - Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου τη διεκόψε στον αέρα και έγινε viral
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  • Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου παρενέβη στον αέρα, διακόπτοντας τη συζήτηση.
  • Η παρέμβαση του παιδιού προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό και χαλάρωσε την ένταση μεταξύ των πολιτικών συνομιλητών.
  • Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ζήτησε χρόνο από τους παρουσιαστές για να ασχοληθεί με το παιδί της και εξήγησε ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήταν στο πλατό.
  • Η απρόοπτη στιγμή έγινε viral και αναδείχθηκε ως μια ανθρώπινη στιγμή μέσα στην πολιτική συζήτηση.
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Μια απρόοπτη αλλά και ιδιαίτερα χαριτωμένη στιγμή διέκοψε την πολιτική συζήτηση στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, όταν το παιδί της Μαριζέτας Αντωνοπούλου του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. παρενέβη την ώρα που εκείνη βρισκόταν στον αέρα, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό και ρίχνοντας για λίγο τους τόνους ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Τάσος Νικολαΐδης και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου συμμετείχαν στη συζήτηση, η οποία είχε πάρει πιο έντονη τροπή με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, είχε συγκρουστεί με συμφέροντα.

Την ώρα που η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απαντούσε στους συνομιλητές της και τοποθετούνταν επί του θέματος, η φωνή του παιδιού της ακούστηκε ξαφνικά στον αέρα.

«Μαμά! Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», ακούστηκε να λέει το παιδί, με την ίδια να του απαντά χαμηλόφωνα: «Θα έρθω σε ένα λεπτάκι να μου πεις».

Η απρόοπτη παρέμβαση δεν πέρασε απαρατήρητη από το πλατό, με το κλίμα να γίνεται αμέσως πιο ανάλαφρο. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, θέλοντας να ανταποκριθεί στο παιδί της, απευθύνθηκε στη συνέχεια στους συνομιλητές της λέγοντας: «Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο».

Στη συνέχεια ζήτησε λίγο χρόνο και από τους παρουσιαστές της εκπομπής: «Θα μου δώσετε λίγο χρόνο», ανέφερε και στη συνέχεια επανήλθε στη σύνδεση.

Όπως ανέφερε και η ίδια, ο λόγος που δεν βρισκόταν στο πλατό της εκπομπής ήταν ακριβώς το παιδί της, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «γι’ αυτό δεν βρίσκομαι εκεί».

Το στιγμιότυπο ξεκινά από το 10:30 του βίντεο:

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