Λαμπερά βιογραφικά, τεχνοκράτες και αθλητές στην ομάδα του Αλέξη, στο μυαλό της Νάντιας

Απροειδοποίητα, ξερά, χωρίς περικοκλάδες, τραβήχτηκε η κουρτίνα και παρουσιάστηκαν στο κοινό οι τομεάρχες/σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη χθες το απόγευμα.

Εντάξει, υπήρξαν διαρροές ότι όπου να 'ναι έρχονται κλπ, αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την τακτική του επικοινωνιακού αιφνιδιασμού, μετά τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη είναι γεμάτη από λαμπερά βιογραφικά, ανθρώπους με εμπειρία στην αγορά και στην διοίκηση, νέους, και μεσήλικες με καλές σπουδές και εμπειρία. Και Dartmouth έχει, και Imperial έχει και την μεγάλη του Γραμμένου σχολή στο City έχει και NYU και άλλα πολλά.

Τέλος τα «περπάτησε Γένοβα».

Ο πυρήνας του κόμματος παραμένει ο γνωστός (Βασιλειάδης, Καλογήρου, Φωτονιάτα, Πεππέ, Γαβρόγλου), δηλαδή άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Τσίπρα που επιμένει στο σκληρό face control σε ότι αφορά παλιούς συνοδοιπόρους.

Καζάνι

Την ώρα που στην Αμαλίας επικρατεί φρέσκο αεράκι, προσδοκίες, και ελπίδα, η Κουμουνδούρου θυμίζει Mordor.

Με κάποιο τρόπο αποφασίστηκε να γίνει αύριο συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη της της έλαβαν πρόσκληση να είναι στις 15:00 στο κτίριο με μοναδικό θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2026. Μπρρ.

Μυρίζω αίμα.

Ειδίκευση

Ξαναγυρνώ στην Αμαλίας και σκαλίζω λιγάκι τους σκιώδεις. Ξεκινώ από την 100% ανανεωμένη Μαριζέτα Αντωνοπούλου από τότε που άφησε το ΠΑΣΟΚ και πήγε στου Αλέξη

και σημειώνω ότι ο τομέας του της ανετέθη (Κοινωνική Πολιτική+Παιδί και Οικογένεια) αφήνει μικρό περιθώριο να ξεδιπλώσει τα ταλέντα της, αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις με την αριστερά. Η Μαριζέτα έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Tübingen με ειδίκευση στους εμφύλιους πολέμους.

Τυχερός που έχει τον δικηγόρο Δημήτρη Λυρίτση στη Στεγαστική πολιτική ο Αλέξης, αφού πρόκειται για έναν εκ των δικηγόρων στην ιστορική υπ’ αριθ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε υπέρ των δανειοληπτών ο τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010. Πρόκειται για την γνωστή απόφαση που ο δανειολήπτης πληρώνει τόκο μόνο επί της δόσης, και όχι του συνόλου της οφειλής όπως όλοι οι υπόλοιποι.

Ακόμα πιο τυχερός, για τον Χάρη Μαυρουδή, τομεάρχης Πολιτισμού, γιός του μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή.

Macro+ Micro

Στα οικονομικά αναλαμβάνει ένας παλιός γνώριμος, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Ο Φραγκίσκος ξέρει τα δημοσιονομικά, ενώ όπως αυτοπροσδιορίζεται «επιδιώκει τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρική οικονομική ανάλυση, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ κράτους, οικονομίας και κοινωνίας».

Επειδή τα οικονομικά έχουν και micro διάσταση, αναπληρωτής του ορίστηκε ο Γιώργος Παππάς, ορκωτός ελεγκτής λογιστής με μεγάλη εμπειρία. Γενικά ένας λογιστής είναι πάντα χρήσιμος.

Δίπλα στον Διονύση Τεμπονέρα (καλός, αλλά πολύ ξύλινος βρε παιδί μου), στα εργασιακά, η κ. Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη, επίσης νομικός. Η κ. Αγγελάκη είναι από τα στελέχη που προέκυψαν από τη δεξαμενή των ΑΝΕΛ, με τους οποίους πήρε το βάπτισμα της πολιτικής ως υποψήφια στις διπλές του 2012 στην Α' Θεσσαλονίκης. Το 2023 είχε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένας θρύλος της αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει τον σχετικό τομέα.

Ο Γιώργος Ιωακειμίδης που από το 1994 μέχρι το 2023 εκλέχτηκε συνεχώς δήμαρχος Ρέντη με ποσοστά πάνω από 60% από τον πρώτο γύρο.

Ο πολίστας

Δεύτερος από δεξιά

Η ομάδα του Αλέξη έχει και πολίστα. Είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Σαλπέας (Ναυτιλία και Νησιωτική πολιτική), αθλητής του ΝΟΒ, του Απόλλωνα Σμύρνης, και μέλος σε εθνικές ομάδες στα νιάτα του.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική στο The Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance.

Ο κτηνοτρόφος

Η ομάδα έχει και κτηνοτρόφο, από παράδοση, αλλά με απόλυτα σύγχρονες μεθόδους της τέχνης. Πρόκειται για τον Θωμά Μόσχο, ο οποίος μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Χρίστο σπούδασε κτηνίατρος στο Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Είναι

κτηνοτρόφοι 5ης γενιάς και συνιδιοκτήτες της καθετοποιημένης κτηνοτροφικής επιχείρησης «Φάρμα Μόσχου», στην οποία καλλιεργούνται 1180 στρέμματα και

εκτρέφονται 1200 αιγοπρόβατα. Οι ίδιοι μεταποιούν τα προϊόντα τους στο τυροκομείο της επιχείρησης και προμηθεύουν εξειδικευμένα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Είναι τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa Cogeca για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Το 2023 βραβεύτηκε o καλύτερος βιοκαλλιεργητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταγραφή

Και φυσικά ο Μαρίνος Σκανδάμης, η τελευταία μεταγραφή στην ομάδα του Αλέξη από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναλαμβάνει man to man στον Χρυσοχοΐδη, μαζί με τον επίσης από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενο, Αντώνη Σαουλίδη.

Αχ βρε Ανδρέα

Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, τιμούν τον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα θα υπάρχει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι. Το κλίμα παραμένει αγχωμένο, καθώς οι κάποτε νέοι και ωραίοι του Προέδρου Ανδρουλάκη, βλέπουν ότι προσπερνιούνται από τους πιο νέους και ωραίους του Αλέξη και κάπως αρχίζουν να μαραζώνουν.

Να, της Νάντιας της ξέφυγε ένα «Αχ ρε Ανδρέα» επάνω από τον τάφο του αείμνηστου κι έγινε viral στα σόσιαλ.

Τί να είχε άραγε στο μυαλό της εκείνη την στιγμή, η μοναδική βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα;

Α) (Αχ βρε Ανδρέα) Που μας κουβάλησες εδώ μ’ αυτή την ζέστη;

Β) (Αχ βρε Ανδρέα) Που δεν θα μας γνώριζε ούτε ο θυρωρός μας;

Γ) ( Αχ βρε Ανδρέα) Τί πανωπροίκι μας άφησες;

Δ) ( Αχ βρε Ανδρέα) Μ’ αυτόν που μπλέξαμε;

Ε) ( Αχ βρε Ανδρέα) Καλά εσύ έφυγες νωρίς…

Η Νάντια και καμιά δεκαριά άλλοι βουλευτές έτρεξαν φιλότιμα στο Α' Νεκροταφείο για να τιμήσουν τον ιδρυτή, και τι κατάλαβαν; Μια ώρα τους έστησε ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, ενώ υπήρξαν και ηχηρές απουσίες (άλλες δικαιολογημένες κι άλλες όχι). Απουσίαζαν τα παιδιά, ο ΓΑΠ κι ο Νίκος, αλλά και βουλευτές όπως ο Μανώλης, η Μιλένα κι ο Παύλος.

Φυσικά ο Ανδρέας ζει στις καρδιές τους.

Σας φιλώ

Η Πυθία