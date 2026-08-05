Σε «κόκκινο συναγερμό» η Γουατεμάλα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ η τέφρα ενδέχεται να φτάσει σε ύψος άνω των 7.000 μέτρων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Γουατεμάλα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα βρίσκεται σε ενεργή φάση έκρηξης, προκαλώντας κόκκινο συναγερμό σε περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα.
  • Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς περιοχές, όπως το Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο.
  • Η τέφρα από την έκρηξη μπορεί να φτάσει σε ύψος άνω των 7.000 μέτρων και να καλύψει περιοχές έως και 130 χιλιόμετρα μακριά.
  • Η κυβέρνηση έκλεισε σχολεία και δρόμους γύρω από το ηφαίστειο, ενώ συνέστησε προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές.
  • Το διεθνές αεροδρόμιο της Πόλης της Γουατεμάλας παραμένει προς το παρόν σε λειτουργία κανονικά.
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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκαν περιοχές της Γουατεμάλας που ενδέχεται να πληγούν από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας.

Ο «κόκκινος συναγερμός» ισχύει στις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, σύμφωνα με την υπηρεσία εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών, Conred.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν σημάνει «πορτοκαλί συναγερμό» και είχαν διατάξει την εκκένωση κοινοτήτων, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους.

Το Φουέγκο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, ενεργοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας και εκλύει λάβα, αέρια και τέφρα.

Έκλεισαν σχολεία και δρόμοι

Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων σε τρεις κοντινές κοινότητες, ενώ η αστυνομία έκλεισε δρόμο που περνά γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει τη νότια Γουατεμάλα με την Αντίγκουα, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Δεκάδες κάτοικοι από τις περιοχές που εκκενώθηκαν έχουν καταφύγει στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο, στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου, η οποία δεν θεωρείται ότι διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Στην κοινοτική αίθουσα του χωριού τοποθετήθηκαν ράντζα για τη φιλοξενία των εκτοπισμένων, πολλοί από τους οποίους εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μόνο με τα ρούχα που φορούσαν και χωρίς τρόφιμα.

«Από το πρωί ενεργοποιήθηκε και το βράδυ μάς έδωσαν εντολή να φύγουμε», δήλωσε ο 68χρονος Αλεχάντρο Γκαρσία, κάτοικος του χωριού Σάντο Ντομίνγκο Ελ Πορβενίρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των εκτοπισμένων.

Σε εξέλιξη η ενεργή φάση

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας ανέφερε ότι η ενεργή φάση της έκρηξης συνεχίζεται και προειδοποίησε ότι ροές λάβας ενδέχεται να κινηθούν προς τις νοτιοανατολικές, νοτιοδυτικές και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου.

Η στήλη της τέφρας μπορεί να ξεπεράσει τα 7.000 μέτρα, ενώ σε χαμηλότερο υψόμετρο η τέφρα μεταφέρεται έως και 130 χιλιόμετρα δυτικότερα, φτάνοντας στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι αρχές ζήτησαν να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές. Προς το παρόν, πάντως, το διεθνές αεροδρόμιο της Πόλης της Γουατεμάλας λειτουργεί κανονικά.

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