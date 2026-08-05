Πρόσκληση κατάταξης εισακτέων στη ΣΜΥΑ ακαδημαϊκού έτους 2026-2027

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη ΣΜΥΑ στις 14 Σεπτεμβρίου, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αρνητικό rapid test.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πρόσκληση κατάταξης εισακτέων στη ΣΜΥΑ ακαδημαϊκού έτους 2026-2027
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη ΣΜΥΑ στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 08:00, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας Αττικής.
  • Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αρνητικού rapid test COVID-19, το οποίο πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την κατάταξη.
  • Σε περίπτωση θετικού rapid test, οι επιτυχόντες δεν θα παρουσιαστούν και θα ενημερώσουν τη ΣΜΥΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενημερωτικού Φυλλαδίου.
  • Πρέπει να προσκομιστούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έντυπα που ορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή και το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης.
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Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026 και των τριών Κατευθύνσεων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας Αττικής, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08:00.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης της COVID-19, οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες προσερχόμενοι στη ΣΜΥΑ κατά την ημέρα κατάταξης, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού test ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test), στο οποίο να έχουν υποβληθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών, πριν από την κατάταξη.

Στην περίπτωση θετικού Rapid test, οι επιτυχόντες/ούσες, δεν θα παρουσιαστούν για κατάταξη και θα ενημερώσουν τη ΣΜΥΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Κατάταξης Νέων Δοκίμων Υπαξιωματικών.

Οι καλούμενοι και οι καλούμενες για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, καθώς και τα έντυπα που αναγράφονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης Δοκίμων.

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Πρόσκληση κατάταξης εισακτέων στη ΣΜΥΑ ακαδημαϊκού έτους 2026-2027

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