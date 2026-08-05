Σαν σήμερα 5 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Αυγούστου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1824 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ηγείται του ελληνικού στόλου στη νίκη του ενάντια στις οθωμανικές και αιγυπτιακές ναυτικές δυνάμεις στη ναυμαχία της Σάμου.
- 1832 - Πεθαίνει ο πρίγκηπας, στρατιωτικός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και πολιτικός, Δημήτριος Υψηλάντης.
- 1921 - Πεθαίνει ο πολιτικός Δημήτριος Ράλλης. Διετέλεσε πέντε φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, επικεφαλής βραχύβιων κυβερνήσεων (1897, 1905, 1909, 1910 και 1920).
- 1962 - Στη Νότια Αφρική φυλακίζεται ο ηγέτης του κινήματος κατά του Άπαρτχαϊντ και μελλοντικός πρόεδρος Νέλσον Μαντέλα. Απελευθερώνεται το 1990.
- 1962 - Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 36 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες η Μέριλιν Μονρόε, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο θάνατός της είχε επέλθει λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της 4ης Αυγούστου, και αποδόθηκε επισήμως σε υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Η Μονρόε παραμένει ακόμα και σήμερα ένα τεράστιο είδωλο της ποπ κουλτούρας.
- 1984 - Πεθαίνει ο επτά φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ουαλός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, Ρίτσαρντ Μπάρτον 2000.
- 2020 - Πεθαίνει ο ρεμπέτης και συνθέτης, Αγάθωνας Ιακωβίδης.
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