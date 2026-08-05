Νέα πτώση στην τιμή του πετρελαίου – Κάτω από τα 79 δολάρια το Brent

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι.

Η εβδομαδιαία πτώση ξεπερνά το 10% λόγω προσδοκιών για συμφωνία επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ενδιάμεση πρόταση, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την πρόσβαση στα Στενά προχωρούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν για να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση επαναλειτουργία των Στενών.

Η Σαουδική Αραβία διαπραγματεύεται με τους Χούθι μέσω του Ομάν για να αποτραπεί κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent την Τετάρτη, με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, διευρύνοντας τις απώλειές του για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η εβδομαδιαία πτώση του ξεπερνά πλέον το 10%, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για ενδεχόμενη συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Στις 03:48, οι τιμές διαμορφώνονταν ως εξής:

Brent: 79,119 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,30%

Αμερικανικό αργό: 75,399 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 0,49%

Το Κατάρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει καταρτιστεί ενδιάμεση πρόταση, ενώ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σημειώνουν πρόοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προηγουμένως ακυρώσει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την απαίτησή του για άμεση επαναλειτουργία των Στενών.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει πρόταση για συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στην εκκαθάριση ναρκών, ενώ ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για την εξασφάλιση ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προχωρούν.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τις επαφές με τους Χούθι της Υεμένης, μέσω διαμεσολάβησης του Ομάν, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα.