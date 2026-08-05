myAGRO: Άνοιξε η πλατφόρμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026

Snapshot Η πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ άνοιξε για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, με προθεσμία έως τις 16 Οκτωβρίου.

Η αίτηση προσυμπληρώνεται με δεδομένα από δημόσια μητρώα και πραγματοποιούνται ψηφιακοί έλεγχοι για την αποφυγή λαθών πριν την οριστική υποβολή.

Εισάγεται νέο ψηφιακό σύστημα εξουσιοδοτήσεων που επιτρέπει σε λογιστές, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό αγροτών.

Τα χειρόγραφα μισθωτήρια δεν αναρτώνται στην πλατφόρμα, αλλά διατηρούνται από τους αιτούντες ως τεκμηρίωση.

Η προκαταβολή ενίσχυσης καταβάλλεται έως τις 31 Οκτωβρίου για αιτήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου και έως 30 Νοεμβρίου για αιτήσεις έως 16 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου η νέα πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026.

Μέσω της εφαρμογής, οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για ένα απλούστερο, ασφαλέστερο και περισσότερο διαφανές σύστημα, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία που διαθέτουν ήδη η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από το ελληνικό Δημόσιο.

Τι αλλάζει με τη νέα εφαρμογή

Μέρος της αίτησης προσυμπληρώνεται με δεδομένα από την ΕΑΕ του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα.

Μεταξύ άλλων, αξιοποιούνται στοιχεία από:

το Φορολογικό Μητρώο,

το Ε9,

το myDATA,

τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων,

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

το Κτηματολόγιο και άλλες δημόσιες αρχές.

Κατά τη συμπλήρωση πραγματοποιούνται ψηφιακοί και γεωχωρικοί έλεγχοι, ώστε πιθανά λάθη ή ασυμφωνίες να εντοπίζονται πριν από την οριστική υποβολή.

Παράλληλα, περιορίζονται η επανακαταχώριση πληροφοριών και η προσκόμιση δικαιολογητικών που βρίσκονται ήδη στη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών.

Νέο σύστημα εξουσιοδοτήσεων

Οι εξουσιοδοτήσεις περνούν πλέον σε κεντρικό ψηφιακό σύστημα, ενώ κάθε ενέργεια στην πλατφόρμα θα συνδέεται με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και τον φορέα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

Για πρώτη φορά, αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών θα μπορούν να υποβάλλουν, εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων:

λογιστές και λογιστικά γραφεία που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

γεωπόνοι,

δασολόγοι,

κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Για τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες προβλέπονται κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας. Η παραβίασή τους θα επιφέρει κυρώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση της ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει για τα χειρόγραφα μισθωτήρια

Τα χειρόγραφα μισθωτήρια δεν θα αναρτώνται στην πλατφόρμα. Οι αιτούντες θα διατηρούν αντίγραφά τους στον φάκελο τεκμηρίωσης, ενόψει και της λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Οι προθεσμίες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν:

έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου,

από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Από τις 28 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή και κωδικός QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας με τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.