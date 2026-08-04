Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περίπου 20 ατόμων στην Κρήτη – Στο νοσοκομείο ένα άτομο
στη συμπλοκή υπήρξε συμμετοχή από περίπου 15 – 20 άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές
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Μια συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πλατεία της Φορτέτσας στο Ηράκλειο έφερε αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.
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