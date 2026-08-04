Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περίπου 20 ατόμων στην Κρήτη – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

στη συμπλοκή υπήρξε συμμετοχή από περίπου 15 – 20 άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές

Newsroom

Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περίπου 20 ατόμων στην Κρήτη – Στο νοσοκομείο ένα άτομο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πλατεία της Φορτέτσας στο Ηράκλειο έφερε αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

00:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων», από τον ΣΕΜ – Γαστρονομικό και πολιτιστικό ταξίδι στο «Χιλιόμετρο» της Καλαμάτας

23:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το «Άνφιλντ» στην Τραπεζούντα: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από τη μητέρα και την αδελφή του Έλληνα πιλότου που σκοτώθηκε στην Ψάθα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μαμούθ και ναυάγια: Αρχαία μυστικά αποκαλύπτονται καθώς στεγνώνει ιστορικός ποταμός στην Ευρώπη

23:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ιουλία Καραπατάκη «απογείωσε» το Κάστρο του Πλαταμώνα – Sold out και μοναδική ατμόσφαιρα

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περίπου 20 ατόμων στην Κρήτη – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: Το Ιράν εξετάζει να επιτρέψει στην Ευρώπη να καθαρίσει τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ηφαίστειο που σκότωσε 30.000 μέσα σε λίγα λεπτά ξυπνά ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Από τα… Hot Wheels σε ένα αμαξίδιο: Η συγκινητική ιστορία του μικρού Τζελάτο και η νέα ζωή

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νεότερη ενημέρωση για τις φωτιές - Αρτοποιός: Δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να σβήσουμε και το τελευταίο καντηλάκι

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ στέλνει κροκόδειλους να φυλάνε τη διαβόητη φυλακή «Κτσιότ»

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά – Αρτοποιός: Δασοκομάντος είχε ατύχημα στο πύρινο μέτωπο, έπαθε κάκωση στο πόδι κατεβαίνοντας σε δύσβατο σημείο

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: «Κόλλησε» στο Φάληρο και πάει στην Ολλανδία για την πρόκριση

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ – Πρόλαβε και απομακρύνθηκε ο οδηγός

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νόμιζε ότι έχασε το παιδί του στο αεροδρόμιο, αλλά το είχε… ξεχάσει στο κατάλυμα που έμεναν

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στο Πόρτο Ράφτη: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

22:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέες βαριές καταγγελίες κατά Ινφαντίνο από την Ιορδανία: «Μας εκβίασαν για να τον στηρίξουμε δημόσια»

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή για τη σύγκρουση ελικοπτέρων: Πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό – Τι λέει ο Καραϊωσηφίδης

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Μυστρά: Το ξενοδοχείο φάντασμα, η σύνταξη και ο νεκρός πατέρας στον καταψύκτη - Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

19:23LIFESTYLE

«Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: Πρόσωπο – έκπληξη στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νόμιζε ότι έχασε το παιδί του στο αεροδρόμιο, αλλά το είχε… ξεχάσει στο κατάλυμα που έμεναν

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση μετά την παρατήρηση στόλου γιγαντιαίων UFO να διασχίζουν με μεγάλη ταχύτητα τη Σελήνη

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ηφαίστειο που σκότωσε 30.000 μέσα σε λίγα λεπτά ξυπνά ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

16:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Αυγούστου: Βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ευρώπη, καύσωνες στο Νότο - Η εμμονή στην Ελλάδα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας: Κατέβηκε η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός κατηγορούμενος - Τον κατέδωσε η Αμερικανίδα σύζυγός του;

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Tο μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος ανάμεσα σε Ίμβρο και Σαμοθράκη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νεότερη ενημέρωση για τις φωτιές - Αρτοποιός: Δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να σβήσουμε και το τελευταίο καντηλάκι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

21:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινο σαφάρι» στη Χερσώνα: Η στιγμή που drone καταδιώκει Ουκρανό - Έγκλημα πολέμου λέει το Κίεβο

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στο Πόρτο Ράφτη: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Ο Μπάλος ασφυκτιά – Σχέδιο για είσοδο επισκεπτών με… ραντεβού ανά 3 ώρες

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Βρετανός πιλότος του 2ου ελικοπτέρου της μοιραίας σύγκρουσης - «Γλίτωσε από θαύμα»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ