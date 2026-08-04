Βloomberg: Το Ιράν εξετάζει να επιτρέψει στην Ευρώπη να καθαρίσει τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα ευρωπαϊκά έθνη να αφαιρέσουν νάρκες από τα στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg πρόκειται για μία στροφή της Τεχεράνης από την προηγούμενη στάση της, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και να επιτρέψει την κανονική ναυσιπλοΐα στην πλωτή οδό. Ανοίγει επίσης μεγάλες προοπτικές για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Τεχεράνη έχει δείξει σημάδια χαλάρωσης της στάσης της, δήλωσαν διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ιράν δημοσίως, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει σε ξένες χώρες να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αποναρκοθέτησης στο κρίσιμο σημείο διέλευσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, σε ιδιωτικές συναντήσεις τις τελευταίες εβδομάδες η Τεχεράνη έχει μαλακώσει αυτή τη στάση, σύμφωνα με διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Το ενδεχόμενο αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα αισιόδοξο κλίμα που παρατηρείται στην πορεία των διαπραγματεύσεων Ιράν - Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που άφησαν να διαφανεί και οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών με δηλώσεις τους την Τρίτη.

Αυτό έρχεται εν μέσω του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν σημειώσει πρόοδο στη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά όχι ακόμη οριστική. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Υπάρχει μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση στην οποία συμμετέχουμε μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για το πώς περισσότερα πλοία μπορούν να περάσουν από εκεί με ασφάλεια βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο CBS μίλησε επίσης για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ «σήμερα ή αύριο».