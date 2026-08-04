Από το «Άνφιλντ» στην Τραπεζούντα: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ
Ο Αιγύπτιος «αστέρας» θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την τουρκική ομάδα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τη μεγάλη μεταγραφή με το καθιερωμένο του: Here we go αργά το βράδυ της Τρίτης (04/08).
Το ενδιαφέρον της ομάδας της Τραπεζούντας για τον Αιγύπτιο «αστέρα» ήταν γνωστό για αρκετό διάστημα και τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ έπειτα από εννέα χρόνια γεμάτα διακρίσεις και επιτυχίες και ετοιμάζεται να «ανοίξει» ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, φορώντας πλέον τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία
00:14 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια
22:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ