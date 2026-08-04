Από το «Άνφιλντ» στην Τραπεζούντα: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τη μεγάλη μεταγραφή με το καθιερωμένο του: Here we go αργά το βράδυ της Τρίτης (04/08).

Το ενδιαφέρον της ομάδας της Τραπεζούντας για τον Αιγύπτιο «αστέρα» ήταν γνωστό για αρκετό διάστημα και τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ έπειτα από εννέα χρόνια γεμάτα διακρίσεις και επιτυχίες και ετοιμάζεται να «ανοίξει» ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, φορώντας πλέον τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.