«Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων» από τον ΣΕΜ – Γαστρονομικό και πολιτιστικό ταξίδι στο «Χιλιόμετρο»

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας επενδύει στην τοπική κουλτούρα, το αυθεντικό βίωμα και παρουσιάζει τους «Ταξιδευτές των Γεύσεων»

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«Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων» από τον ΣΕΜ – Γαστρονομικό και πολιτιστικό ταξίδι στο «Χιλιόμετρο»
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Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του MESSINIA FORUM και της διαρκούς προσπάθειάς του για την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών, παρουσιάζει μια νέα, καινοτόμα πρωτοβουλία για την παραγωγή μοναδικού ψηφιακού υλικού (βίντεο, φωτογραφικό υλικό & reels), που θα αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα του τόπου μας για την Καλαμάτα και την ευρύτερη Πελοπόννησο παρουσία κοινού.

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας επενδύει στην τοπική κουλτούρα, το αυθεντικό βίωμα και παρουσιάζει τους «Ταξιδευτές των Γεύσεων».

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 8:00 το βράδυ, στο πλαίσιο της δράσης «Ταξιδευτές Γεύσεων», προγραμματίζουμε να μετατρέψουμε το «Χιλιόμετρο», στο τέλος του λιμενοβραχίονα της πόλης μας, σε μία μοναδική βιωματική, οπτικοακουστική εμπειρία, που παντρεύει τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και τον φυσικό πλούτο. Πρόκειται για ένα εγχείρημα όπου η τοπική γαστρονομία, η τέχνη και το φυσικό τοπίο θα συντεθούν σε μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία.

Αυτή η προσπάθεια παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τους «Ταξιδευτές των Γεύσεων». Δεν πρόκειται απλώς για μια ομάδα ανθρώπων, αλλά για μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από το MESSINIA FORUM, ύστερα από δύο χρόνια σχεδιασμού, διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών της εστίασης, του πολιτισμού, της τέχνης, του τουρισμού και της τοπικής παραγωγής.

Σκοπός της ομάδας είναι να αναδείξει εμβληματικά αλλά και λιγότερο φωτισμένα μέρη της περιοχής μας, τα οποία κρύβουν τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία, που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Κάθε δράση των «Ταξιδευτών Γεύσεων» σχεδιάζεται αποκλειστικά για το σημείο όπου πραγματοποιείται, ώστε ο ίδιος ο τόπος να μετατρέπεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της δράσης.

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Μία ολοκληρωμένη εμπειρία στο «Χιλιόμετρο»

Η πρώτη επίσημη παραγωγή της ομάδας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με τη συνδρομή πολλών εθελοντών, δεν είναι μια ακόμη γαστρονομική εκδήλωση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η τέχνη, η ιστορία και το μοναδικό φυσικό τοπίο της Καλαμάτας συνθέτουν μια ενιαία ιστορία, με σκοπό την παραγωγή ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής.

Η γαστρονομία λειτουργεί ως το μέσο· ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι η ίδια η ιστορία και η ψυχή της Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα της δράσης

Οι επισκέπτες θα γίνουν ενεργό μέρος μίας αυθεντικής, ζωντανής εμπειρίας:

  • Γαστρονομική παρουσίαση: Τοπικοί παραγωγοί, ψαράδες και σεφ θα ξεδιπλώσουν την ιστορία των μεσσηνιακών γεύσεων μέσα από LIVE μαγειρικές δημιουργίες με τοπικά προϊόντα.
  • Γευστικές δοκιμές: Παραδοσιακές συνταγές θα προσφέρονται στο κοινό ως finger food.
  • Αναβίωση εθίμων: Ψαράς θα παραδίδει συμβολικά το φρέσκο ψάρι της ημέρας στον σεφ, ενώ καρπούζια θα δροσίζονται μέσα στη θάλασσα, αναβιώνοντας εικόνες από τα ελληνικά καλοκαίρια μίας άλλης εποχής.
  • Πολιτιστικό πλαίσιο: Την εμπειρία θα ντύσουν μουσικά πιάνο, βιολοντσέλο και βιολί από γνωστό μουσικό σχήμα της Καλαμάτας.
  • Μία ιστορία που ενώνει γη, θάλασσα και ουρανό: Η βραδιά θα περιλαμβάνει φωτισμό του βυθού από δύτες.

Στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί μια όμορφη εμπειρία για όσους βρεθούν εκεί, αλλά να παραχθούν εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα, που θα ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά από το σημείο όπου γεννήθηκαν. Επιθυμία μας είναι να εμπνεύσουμε τον δυνητικό επισκέπτη να γνωρίσει τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, δημιουργώντας του την ανάγκη να επισκεφθεί τον τόπο μας και να βιώσει αυτή την αυθεντικότητα.

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Στρατηγική προβολή και επιμήκυνση της σεζόν

Το υλικό που θα παραχθεί θα αξιοποιηθεί στρατηγικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στόχος είναι η δυναμική ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής και η ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσα από μια νέα, σύγχρονη γλώσσα επικοινωνίας, που ωρίμαζε δημιουργικά για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ανοιχτό Κάλεσμα

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους θεσμικούς φορείς, στους επαγγελματίες και στους ανθρώπους του πολιτισμού να στηρίξουν αυτή την κοινή προσπάθεια.

Παράλληλα, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε φωτογράφους, κινηματογραφιστές και δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου (content creators), που επιθυμούν να παρευρεθούν και να απαθανατίσουν τη δράση, συμβάλλοντας με τη δική τους δημιουργική ματιά στην αποτύπωση και προβολή αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Η τουριστική προβολή ενός τόπου δεν βασίζεται μόνο στις εικόνες που δημιουργεί, αλλά κυρίως στις ιστορίες που επιλέγει να αφηγηθεί.

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