Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από την οικογένεια του Έλληνα πιλότου που σκοτώθηκε στη Ψάθα

Η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στη Ψάθα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, θα δηλώσουν «Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας», αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας Βάσως Πανταζή.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε γνωστοποιώντας την πρόθεση της οικογένειας η κα Πανταζή αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες».