Tραμπ: Τα «έβαλε» με την Exxon και την Chevron - «Βγάζετε πάρα πολλά χρήματα»

Ο Τραμπ επέκρινε την Exxon και την Chevron ότι βγάζουν «πάρα πολλά χρήματα» και απαίτησε χαμηλότερες τιμές βενζίνης

Νατάσα Παυλοπούλου

Tραμπ: Τα «έβαλε» με την Exxon και την Chevron - «Βγάζετε πάρα πολλά χρήματα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ExxonMobil και τη Chevron ότι κερδίζουν υπερβολικά χρήματα από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζήτησε να επιστρέψουν μέρος των κερδών αυτών στο κοινό.
  • Ο Τραμπ χρησιμοποίησε δημόσια πίεση για να επηρεάσει τις πετρελαϊκές εταιρείες, επιμένοντας σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης παρά την αύξηση της παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ.
  • Η Chevron κατηγορήθηκε από τον Τραμπ για μη αναγνώριση της συνεισφοράς της κυβέρνησής του στην υποστήριξη της βιομηχανίας πετρελαίου, ενώ η εταιρεία λειτουργεί στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
  • Οι αυξημένες τιμές της βενζίνης οφείλονται σε παγκόσμιους παράγοντες όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.
  • Τα υψηλά κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών το δεύτερο τρίμηνο οφείλονται στις αυξημένες τιμές αργού πετρελαίου και τα περιθώρια κέρδους διύλισης μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις γεωπολιτικές εντάσεις.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ExxonMobil και τη Chevron ότι βγάζουν «πάρα πολλά χρήματα» από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων και είπε ότι οι πετρελαϊκοί γίγαντες θα πρέπει «να επιστρέψουν μέρος τους στο κοινό», σε μια αξιοσημείωτη ρήξη από τη συνήθη συμμαχία του με τη βιομηχανία.

«Δεν μου αρέσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, τρεις ημέρες αφότου οι εταιρείες ανακοίνωσαν εκρηκτικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν διατηρεί υψηλές τις τιμές του πετρελαίου. «Chevron, πάρα πολλά λεφτά. ExxonMobil, πάρα πολλά. Πάρα πολλά λεφτά».

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συχνά την δημόσια πίεση ως εργαλείο για να ωθήσει τις αμερικανικές εταιρείες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, στοχεύοντας συχνά απευθείας εταιρείες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω σχολίων σε δημοσιογράφους. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, άσκησε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρήσουν την παραγωγή στις ΗΠΑ, επέκρινε τους εργολάβους του αμυντικού τομέα για το κόστος και παρότρυνε τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, συνέχισε αυτήν την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της θέσης του για να προσπαθήσει να επηρεάσει τις εταιρικές αποφάσεις χωρίς να βασίζεται πάντα σε επίσημη κυβερνητική δράση Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατήγγειλε την Chevron μετά την εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου Μάικ Γουίρθ στην εκπομπή του Fox News "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" για το γεγονός ότι δεν αναγνώρισε τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να βοηθήσει τη βιομηχανία πετρελαίου.

«Το μόνο πράγμα που βολικά ξέχασε να αναφέρει είναι ότι, χωρίς την ιδιοφυΐα, την προνοητικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν ΝΕΚΡΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Για παράδειγμα, πέταξαν τον Mάικ και την Chevron έξω από τη Βενεζουέλα , αλλά τώρα επέστρεψαν, πολύ μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, περιμένοντας να κάνουν περιουσία!»

Η Chevron λειτουργεί στη Βενεζουέλα για περισσότερο από έναν αιώνα. Η εταιρεία παρέμεινε στη χώρα όταν ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε πετρελαϊκά έργα το 2007, ενώ η ExxonMobil και η ConocoPhillips αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη Βενεζουέλα. Ένας εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, ενός εμπορικού οργανισμού που εκπροσωπεί τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, δήλωσε: «Οι σημερινές υψηλότερες τιμές καθοδηγούνται από την παγκόσμια προσφορά, ζήτηση και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το Στενά του Ορμούζ και άλλες κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς — όχι από κάποια μεμονωμένη εταιρεία».

Ο Τραμπ απαιτεί χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Ο Τραμπ έχει θέσει ως κεντρικό στοιχείο της ατζέντας του την επέκταση της παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ , ενθαρρύνοντας περισσότερες γεωτρήσεις και ζητώντας αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.Η βιομηχανία έχει σε γενικές γραμμές χαιρετίσει αυτές τις πολιτικές, αλλά ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα πιέσει τους παραγωγούς να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των καυσίμων, δημιουργώντας ένταση μεταξύ της προσπάθειάς του να μεγιστοποιήσει την εγχώρια παραγωγή και των απαιτήσεών του προς τις εταιρείες να περιορίσουν τα κέρδη τους όταν οι τιμές αυξάνονται.

«Καλύτερα να μειώσουν την τιμή λιανικής, την τιμή καταναλωτή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα «πέσουν στο κατώτατο όριο» όταν τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν.Οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης, που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, δημιουργούν πολιτικό κίνδυνο τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου οι συναδέλφοι του Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι τιμές λιανικής της βενζίνης, που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται κατά μέσο όρο περίπου στα 4,10 δολάρια σε εθνικό επίπεδο, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν νωρίτερα φέτος. Ενώ οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν αφότου ο Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη «μαζική επίθεση» στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, οι τιμές στα βενζινάδικα δεν ακολουθούν απαραίτητα το παράδειγμά τους.

Τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας από τις ExxonMobil, Chevron, Valero Energy και Marathon Petroleum τόνισαν την ώθηση που έλαβαν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες από τις υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και τα περιθώρια κέρδους διύλισης μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.Η Valero ανακοίνωσε τα ισχυρότερα τριμηνιαία κέρδη της από την ενεργειακή κρίση του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία , ενώ η Chevron κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια.

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