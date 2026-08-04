Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

Snapshot Η ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία αναδεικνύεται μέσω της συμμετοχής καταξιωμένων ηθοποιών με πλούσια θεατρική και κινηματογραφική πορεία.

Σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Στέλιος Μάινας, Γιάννης Τσορτέκης, Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Μαρία Ναυπλιώτου πρωταγωνιστούν σε νέες σειρές του ΑΝΤ1 και MEGA.

Ο Λεωνίδας Κακούρης συμμετέχει σε τρεις νέες τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ο Τάσος Νούσιας και ο Φάνης Μουρατίδης φέρνουν εμπειρία και αναγνωρισιμότητα σε σημαντικά σίριαλ.

Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA ξεχωρίζει με τους Βασίλη Μπισμπίκη και Μιχάλη Αεράκη στο καστ, ενώ η σειρά «Για σένα» του ALPHA περιλαμβάνει τον Κίμωνα Κουρή.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης επιστρέφει με τη σειρά «Φαντάσματα» του STAR, ενισχύοντας το τηλεοπτικό τοπίο με την εμπειρία και το ταλέντο του. Snapshot powered by AI

Ένας από τους βασικούς λόγους, που η ελληνική μυθοπλασία «ανθίζει» τα τελευταία χρόνια, είναι το υποκριτικό εκτόπισμα σπουδαίων ηθοποιών. Άνθρωποι με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, εισέβαλλαν δυναμικά στον κόσμο της τηλεόρασης καθηλώνοντας με τις ερμηνείες τους. Έτσι και τη νέα σεζόν, θα απολαύσουμε σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης σε παραγωγές της μικρής οθόνης.

Στη σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι», μία τετράδα ηθοποιών αναμένεται να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και να συγκινήσει. Κατερίνα Διδασκάλου και Γιάννης Τσορτέκης, Στέλιος Μάινας και Μαρία Ζορμπά, υποδύονται τους γονείς των δύο νέων πρωταγωνιστών, του Γιώργου Γεροντιδάκη και της Αναστασίας Παντούση. Ο καθένας με ξεχωριστή διαδρομή, με μοναδικές στιγμές στην καριέρα του, έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το κοινό και σίγουρα η καλλιτεχνική τους σύμπραξη θα συζητηθεί.

Να σημειωθεί ότι ο Στέλιος Μάινας, μετά το πέρασμά του από τον «Άγιο Έρωτα», επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Τσορτέκης, με τις πάντα προσεκτικές επιλογές στην TV που έχουν αφήσει το στίγμα τους όπως στα σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» και «Άγιος Έρωτας», θα βάλει τη σφραγίδα του στην νέα παραγωγή του ΑΝΤ1.

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Συμμετοχή σε μεγάλα κλασικά και έργα, συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες και θεατρικούς φορείς, ερμηνείες απαιτητικών ρόλων. Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος δεν χρειάζεται συστάσεις. Μετά τις τηλεοπτικές επιτυχίες στο «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», «Ο παράδεισος των Κυριών», «Τιμωρός», έρχεται στη σειρά «Σπιλιάδες» του ΑΝΤ1. Θα υποδυθεί τον Κωνσταντίνο Κάραλη, πατέρα της Νίκης και ιδιοκτήτη μονάδας παραγωγής φαρμάκων, έναν άνθρωπο σκληρό, που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Στο ίδιο μέτωπο, θα βγει στον αέρα η σειρά «Ντέρτι». Με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, που κατάφεραν με τις «Άγριες Μέλισσες» να στρέψουν το ενδιαφέρον σημαντικών ηθοποιών του θεάτρου στην τηλεόραση, ετοιμάζονται να μεγαλουργήσουν ξανά.

Μεταξύ του all star καστ, θα δούμε τους Φάνη Μουρατίδη, Τάσο Νούσια, Λεωνίδα Κακούρη. Όλοι με σπουδαίες στιγμές στην καριέρα τους και την τηλεοπτική τους πορεία, θα δώσουν αίγλη στην εν λόγω σειρά. Ο Λεωνίδας Κακούρης, μάλιστα, θα βρεθεί τη νέα σεζόν σε τρείς σειρές: «Ντέρτι», «Σύγκρουση» και οι «Θάλασσες μας χώρισαν». Ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει ρόλους-πρόκληση στη διαδρομή του στην τηλεόραση, όπως στις «Άγριες Μέλισσες» και στο «Μαύρο Ρόδο».

Ο Τάσος Νούσιας, επίσης, έχει βάλει τη σφραγίδα του σε μεγάλες παραγωγές, όπως «Νησί», «Grand Hotel», «Μάγισσα», ενώ στο θέατρο θεωρείται από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Όσον αφορά στον μοναδικό Φάνη Μουρατίδη; Έχει καταφέρει να σημειώσει τεράστιες επιτυχίες σε θέατρο και τηλεόραση, σε κλασικά αριστουργήματα αλλά και σε σύγχρονα έργα, σε δράματα και κωμωδίες, βγάζοντας από πάνω του οποιαδήποτε ταμπέλα.

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Στη δραματική σειρά «Σύγκρουση» του MEGA θα πρωταγωνιστήσει η Μαρία Ναυπλιώτου. Με δεκάδες ρόλους στο ενεργητικό της, βραβεύσεις και έχοντας καταφέρει να αγαπηθεί ιδιαίτερα όχι μόνο από τους λάτρεις του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης, η σπουδαία κυρία θα απογειώσει με την ερμηνεία της τις σκηνές της εν λόγω παραγωγής. Στη «Σύγκρουση» θα συναντήσει έναν ακόμη καταξιωμένο ηθοποιό, τον Νίκο Ψαρρά. Έχοντας διανύσει χιλιόμετρα στην εγχώρια σκηνή αλλά και στο εξωτερικό, κινείται πάντα με χαμηλούς τόνους «μιλώντας» με τις δουλειές του. Οι πρόσφατοι ρόλοι του στις σειρές «Άγριες Μέλισσες», «Μάγισσα», «Διάφανη αγάπη», υπενθύμισαν το υποκριτικό του μεγαλείο.

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Στο Μεγάλο κανάλι θα βγει και η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα». Βασίλης Μπισμπίκης και Μιχάλης Αεράκης πρωταγωνιστούν στο καστ και τα ονόματά τους είναι αρκετά για να παρακολουθήσει κάποιος το σίριαλ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, από το 2008 μετρά δεκάδες σημαντικές στιγμές στην πορεία του ενώ η αναγνωρισιμότητα τού «χτύπησε» την πόρτα κυρίως από τις «Άγριες Μέλισσες». Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές παραστάσεις έργων των Ευριπίδη, Αισχύλου, Tennessee Williams,, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και σε σκηνές του ελεύθερου θεάτρου, σε σκηνοθεσία μερικών από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες. Από το 2013, μαζί με την ηθοποιό Φαίη Τζήμα, διατηρούν τη δική τους θεατρική σκηνή, τον Τεχνοχώρο Cartel. Ο Μιχάλης Αεράκης, με τη σειρά του, μετρά δεκάδες θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τα σίριαλ «Σασμός» και «Νησί».

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Για το «Κάμπινγκ» του MEGA, ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις δύο άνδρες με μεγάλη πορεία στην υποκριτική. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου έρχονται σε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, καθώς και οι δύο πάντα κάνουν εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις στη μικρή οθόνη.

«Το βραβείο Δημήτρης Χορν ήρθε στα χέρια μου το 2014. Ένα βραβείο που κάθε ηθοποιός ονειρεύεται. Εκείνη τη χρονιά διένυα μια πολύ σκοτεινή περίοδο, καθώς μου συνέβαιναν άσχημα πράγματα και το βραβείο ήρθε σαν δώρο», έχει πει ο Γιώργος Χρυσοστόμου για τη μεγάλη αυτή στιγμή στην καριέρα του. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μετρά επίσης βραβεία, σπουδαίους θεατρικούς ρόλους από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, ενώ έχει αγκαλιαστεί από το τηλεοπτικό κοινό για τις σειρές «Singles», «Κόκκινος κύκλος», «Άγριες Μέλισσες», «Ψυχοκόρες».

Ο Κίμων Κουρής είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους κι επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, ενώ τη νέα σεζόν θα βρεθεί στη σειρά «Για σένα» του ALPHA. Έχει δραστηριοποιηθεί κυρίως στο θέατρο, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις όπως ο «Βασιλιάς Ληρ». Παράλληλα, έχει εμφανιστεί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε ταινίες και σειρές όπως η «Έξαψη» και οι «Παγιδευμένοι». Με σταθερή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, ξεχωρίζει για την ερμηνευτική του προσέγγιση και την αφοσίωσή του στην υποκριτική τέχνη. Έχει κάνει σημαντικές συνεργασίες και εκτός συνόρων, όπως στην πρόσφατη ταινία του Μπραντ Πιτ «The Riders», που γυρίστηκε στην Ελλάδα.

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Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Ορφέας Αυγουστίδης, που επιστρέφει με τα «Φαντάσματα» του STAR. Στην περίπτωσή του το ταλέντο δεν είναι μόνο θέμα δουλειάς αλλά και κληρονομικότητας. Γιος των ηθοποιών Μαρίας Τζομπανάκη και Ντίνου Αυγουστίδη, γνώριζε από πάντα τι ήθελε να κάνει! Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές κινηματογράφου στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Σημαντικοί ρόλοι σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο ακολούθησαν, ωστόσο είδε τη ζωή του να αλλάζει μέσα από τον «Σασμό» του ALPHA.

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