Οι καθημερινές σειρές της νέας χρονιάς – Ποιες ιστορίες «ζωντανεύουν» στην TV

Snapshot Το MEGA θα προβάλλει τη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα», ένα δράμα με έρωτα και μυστικά που εκτυλίσσεται στην Κρήτη τη δεκαετία του 1980 και στο σήμερα.

Ο ALPHA θα παρουσιάσει τις σειρές «Κόρες της Αρετής» με οικογενειακές συγκρούσεις και ταξικές αντιθέσεις, και το ερωτικό δράμα «Για σένα».

Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει με δύο καθημερινές σειρές, «Μπλε Ώρες», ένα ερωτικό δράμα με μυστήριο και δολοφονία στο Πήλιο, και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», μια αστυνομική σειρά με ένταση και νομικές αντιπαραθέσεις.

Ο ΑΝΤ1 αναμένεται να προβάλλει τη σειρά «Ντέρτι», που διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987 και αφηγείται ιστορίες ερωτικών σχέσεων και προσωπικών αγώνων. Snapshot powered by AI

Δράμα, έρωτες, μυστήριο, οικογενειακές συγκρούσεις και ανατροπές, θα πρωταγωνιστήσουν στα νέα σίριαλ της μικρής οθόνης που θα βγουν στον αέρα τον Σεπτέμβρη. Κάποιες από τις δυνατές ιστορίες της μυθοπλασίας θα είναι μάλιστα καθημερινές, βάζοντας ως στόχο να κρατήσουν την καλύτερη παρέα στο κοινό της prime time.

Στο MEGA, η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» θα είναι η καθημερινή βραδινή συντροφιά των τηλεθεατών. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο. Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.

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Στο μέτωπο του ALPHA, έρχονται στο καθημερινό πρόγραμμα οι «Κόρες της Αρετής». Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι. Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων. Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, πρωταγωνιστούν.

Στο ίδιο κανάλι θα βλέπουμε, καθημερινά, και το σίριαλ «Για σένα». Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της. Μια ιστορία έρωτα, πάθους και βαθιών συγκρούσεων ξεδιπλώνεται και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει στη μυθοπλασία με δύο καθημερινές παραγωγές. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα τη σειρά «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. «Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις Μπλε Ώρες. Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού... Οι Μπλε Ώρες μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βάσια Παναγοπούλου, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, είναι λίγοι μόνο από τους ηθοποιούς του all star καστ.

Mία ακόμη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου θα φέρει τον τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Η υπόθεση θα συνδυάζει αστυνομική δράση, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό περιβάλλον γεμάτο ένταση. Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. Εκείνος: οργανωτικός, γοητευτικός, αυστηρός, λάτρης της τάξης και των καθαρών νομικών γραμμών. Εκείνη: παρορμητική, ευρηματική, κυκλοθυμική, με μια ικανότητα να ανατρέπει κάθε δεδομένο - συμπεριλαμβανομένης της ηρεμίας του Αντώνιου. Το μόνο κοινό τους; Το επίθετό τους και τα «καρμικά» τους ονόματα…. Αντώνιος & Κλεοπάτρα!

Όσον αφορά στον ΑΝΤ1, ο σταθμός ακόμη δεν έχει κλειδώσει τον προγραμματισμό του. Το «Ντέρτι», ωστόσο, αναμένεται να κρατά συντροφιά αρκετές ημέρες την εβδομάδα. Η υπόθεση μάς γυρίζει στην Πάτρα, το 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί όπου όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων.

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