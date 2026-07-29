Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 23:10

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 23:10 κοντά στα Ιωάννινα, με εστιακό βάθος 7,6 χλμ.
  • Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.
  • Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια ούτε κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.
  • Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.
  • Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και η 5η Ε.Μ.Α.Κ. βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (29/7), στις 23:10, σε περιοχή του νομού Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 7,6 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

seisiw287.png

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Μετά τη σεισμική δόνηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

02:56ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν – «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση»

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Τετ α τετ Νετανιάχου – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

02:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά – «Δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μνημείων»

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά εκείνος γέλασε τελευταίος»

00:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: To FBI ερευνά τον ιδιοκτήτη των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ - Κατασχέθηκαν κινητά και λάπτοπ

00:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Οριστικά στην «Ένωση» η SUNEL Arena για 49 χρόνια - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ρυθμούς Fed η Wall Street – Συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται με σωσίες και αγγελιοφόρους

23:41TRAVEL

Οι γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα της Κεφαλονιάς

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

23:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

21:20ΕΘΝΙΚΑ

Έβρος: Απαγόρευση εισόδου σε Τούρκο πολιτικό που συνδέεται με τους Γκρίζους Λύκους - Ήθελε να πάει στην Κομοτηνή

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και αυτοκτόνησε - Έβαλε φωτιά σκόπιμα

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυτική Μακεδονία: Πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς και φωτοβολταϊκα - Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου : «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση» με Τραμπ - Τι συζήτησαν και τι δεν μπήκε στο τραπέζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ