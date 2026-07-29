Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 23:10 κοντά στα Ιωάννινα, με εστιακό βάθος 7,6 χλμ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια ούτε κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και η 5η Ε.Μ.Α.Κ. βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (29/7), στις 23:10, σε περιοχή του νομού Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 7,6 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Μετά τη σεισμική δόνηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ.