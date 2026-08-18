Μαυρίζεις όντως καλύτερα μέασ στο νερό; Η αλήθεια σύμφωνα με τη φυσική

Το νερό δεν μπλοκάρει πραγματικά τις ακτίνες UV: γι' αυτό μπορεί να καείτε από τον ήλιο ακόμα και όταν κολυμπάτε.

Newsroom

Μαυρίζεις όντως καλύτερα μέασ στο νερό; Η αλήθεια σύμφωνα με τη φυσική
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδέα είναι ευρέως διαδεδομένη: μαυρίζετε περισσότερο στο νερό. Το δέρμα σας φαίνεται να μαυρίζει πιο γρήγορα, ο ήλιος φαίνεται λιγότερο ενοχλητικός και η δροσιά της θάλασσας ή της πισίνας σας δίνει την εντύπωση προστασίας. Αλλά η φυσική λέει μια ελαφρώς διαφορετική ιστορία.

Το νερό δεν κάνει μαγικά το μαύρισμά σας πιο έντονο, αλλά μπορεί να κάνει την έκθεση στον ήλιο πιο ανεπαίσθητη και να αυξήσει τον κίνδυνο να καείτε από τον ήλιο χωρίς να το συνειδητοποιήσετε.

Το μαύρισμα εμφανίζεται ως αντίδραση του δέρματος στις υπεριώδεις ακτίνες. Συγκεκριμένα, οι ακτίνες UV διεγείρουν την παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που σκουραίνει το δέρμα και προσπαθεί να το προστατεύσει από τη φθορά από τον ήλιο. Το πρόβλημα είναι ότι το νερό δεν μπλοκάρει πλήρως αυτές τις ακτίνες. Κάποια ακτινοβολία UV καταφέρνει να διεισδύσει, ειδικά όταν το νερό είναι καθαρό και παραμένετε κοντά στην επιφάνεια.

Γιατί ο ήλιος ξεγελάει στο νερό

Η πρώτη παγίδα είναι η θερμική αίσθηση . Όταν βυθιζόμαστε στον ήλιο, το σώμα μας ψύχεται, καθιστώντας μας λιγότερο ευαίσθητους στη θερμότητα του ήλιου. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να παραμένουμε εκτεθειμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακριβώς κατά τις ώρες που ο δείκτης UV είναι ο υψηλότερος. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δέρμα μας συνεχίζει να δέχεται υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά την αντιλαμβανόμαστε μόνο αργά, συχνά αφού έχει ήδη ξεκινήσει το ηλιακό έγκαυμα.

Έπειτα, υπάρχει και η επίδραση της αντανάκλασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας υπενθυμίζει ότι επιφάνειες όπως το νερό, η άμμος και το χιόνι μπορούν να αυξήσουν τη συνολική μας έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες. Το νερό από μόνο του αντανακλά λιγότερο από επιφάνειες όπως το φρέσκο ​​χιόνι ή η ανοιχτόχρωμη άμμος, αλλά εξακολουθεί να βοηθά στην αντανάκλαση μέρους της ακτινοβολίας πίσω στο σώμα μας. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) συμβουλεύει επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κοντά στο νερό, το χιόνι και την άμμο, καθώς μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος.

Μαυρίζεις όντως καλύτερα;

Η σωστή απάντηση είναι: όχι απαραίτητα. Δεν είναι το ίδιο το νερό που μας κάνει να μαυρίζουμε καλύτερα, αλλά το γεγονός ότι στο νερό μπορούμε να δεχόμαστε τις ακτίνες UV από περισσότερες κατευθύνσεις και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς να νιώθουμε ζέστη. Με άλλα λόγια, δεν είναι «κόλπο» για να αποκτήσουμε καλύτερο μαύρισμα: είναι μια κατάσταση στην οποία είναι πιο εύκολο να υποτιμήσουμε την έκθεση.

Ακόμα και το να είμαστε μερικώς βυθισμένοι στο νερό δεν αρκεί για να νιώθουμε ασφαλείς. Οι ώμοι, το πρόσωπο, ο λαιμός και το πάνω μέρος του σώματος συχνά παραμένουν πάνω από το νερό και δέχονται πλήρη ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, όταν βγαίνουμε έξω και το δέρμα μας είναι βρεγμένο, μπορεί να ξεχάσουμε να βάλουμε ξανά αντηλιακό, ενώ ο ιδρώτας, το σκούπισμα με πετσέτα και το επαναλαμβανόμενο μπάνιο μειώνουν την προστασία.

Ο κανόνας κάτω από τον ήλιο παραμένει ο ίδιος: αντηλιακό ευρέος φάσματος, που εφαρμόζεται σε επαρκή ποσότητα και επαναλαμβάνεται μετά το κολύμπι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με πετσέτα.

Επιπλέον, είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγετε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, να φοράτε καπέλο και γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε έξω από το νερό και να εναλλάσσεστε μεταξύ ήλιου και σκιάς. Το νερό είναι αναζωογονητικό, αλλά δεν μπλοκάρει τις ακτίνες UV. Και ακριβώς επειδή μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, μπορεί να γίνει το μέρος όπου καίγόμαστε πιο εύκολα από τον ήλιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:16ΚΥΠΡΟΣ

«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος - Να ζητήσουμε συγγνώμη» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ο Δήμος ξήλωσε ομπρέλες το πρωί και οι παραβάτες ξαναπάκτωσαν καινούριες το απόγευμα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

21:58LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά - «Μου έδωσε δύναμη και ελπίδα»

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: 23χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο για να τον ληστέψει

21:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η μάχη των Play offs του Champions League

21:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Επεισόδια και δακρυγόνα πριν από τη σέντρα στη Σόφια

21:40ΥΓΕΙΑ

Μαυρίζεις όντως καλύτερα μέασ στο νερό; Η αλήθεια σύμφωνα με τη φυσική

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot 18/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ

21:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκινά η δίκη σε βάρος της Meta μετά την αγωγή 29 Πολιτειών για εθισμό και έκθεση ανηλίκων

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Τέσσερις νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου - 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στη χώρα – Πού θα ρίξει καταιγίδες

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Axios και ισραηλινά ΜΜΕ: Η επίθεση στη Συρία ήταν προειδοποίηση σε Ερντογάν και Αλ Σάρα

21:00LIFESTYLE

Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες»

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση πυραύλων εναντίον τους

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνομπιλ: Nα αποκατασταθούν oι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα ζητά η Γερμανία

20:52ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα: Πώς τα αναλύουν στην Τουρκία – «Η Γαλάζια Πατρίδα περνά από τη θεωρία στην πράξη» - Η σύνδεση με τη Συμφωνία της Μέκκας

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κολωνό για την εξαφάνιση 16χρονου

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για 41χρονη να κρατηθεί στη ζωή– Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

21:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Επεισόδια και δακρυγόνα πριν από τη σέντρα στη Σόφια

21:00LIFESTYLE

Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες»

20:52ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα: Πώς τα αναλύουν στην Τουρκία – «Η Γαλάζια Πατρίδα περνά από τη θεωρία στην πράξη» - Η σύνδεση με τη Συμφωνία της Μέκκας

18:50ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο σήμερα από οπλισμένα F-16

18:16LIFESTYLE

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα «σπάει» τη σιωπή του για τον θάνατό της - «Ώρα να ειπωθεί η αλήθεια»

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: 23χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο για να τον ληστέψει

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

21:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η μάχη των Play offs του Champions League

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο – «Όλοι αγαπούσαν τον Άλεξ»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός «Ιντιάνα Τζόουνς» που βρήκε τη χαμένη πόλη των Ίνκας

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

16:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 40άρια «ρίχνει» αυλαία ο Αύγουστος - Πότε έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Axios και ισραηλινά ΜΜΕ: Η επίθεση στη Συρία ήταν προειδοποίηση σε Ερντογάν και Αλ Σάρα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ