Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο

Μια ομπρέλα θαλάσσης μπορεί να μειώσει την έκθεση στον ήλιο, αλλά δεν σας προστατεύει πλήρως από την υπεριώδη ακτινοβολία. Εμποδίζει μέρος του άμεσου ηλιακού φωτός, ωστόσο οι ακτίνες UV μπορούν να φτάσουν στο δέρμα από τα πλάγια και αντανακλώντας στην άμμο, το νερό και τις κοντινές επιφάνειες.

Αυτό σημαίνει ότι μια ομπρέλα είναι χρήσιμη για σκιά, αλλά δεν συνιστά πλήρη προστασία από τον ήλιο. Στην παραλία, η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να συνδυάσετε τη σκιά με αντηλιακό, ρούχα, γυαλιά ηλίου και έξυπνο χρονισμό έκθεσης στον ήλιο.

Γιατί μια ομπρέλα θαλάσσης δεν είναι αρκετή;

Μια ομπρέλα θαλάσσης προστατεύει κυρίως από το άμεσο ηλιακό φως. Αλλά η υπεριώδης ακτινοβολία δεν ταξιδεύει μόνο σε ευθεία γραμμή από τον ήλιο στο δέρμα. Μπορεί να διασκορπιστεί στην ατμόσφαιρα και να ανακλαστεί από τις ανακλαστικές επιφάνειες.

Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα στην παραλία, όπου η άμμος και το νερό αυξάνουν την έμμεση έκθεση. Μπορεί να αισθάνεστε πιο δροσεροί στη σκιά, αλλά το πιο δροσερό δέρμα δεν σημαίνει πάντα και προστατευμένο δέρμα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά, ειδικά κατά τη διάρκεια μακράς παραμονής σε εξωτερικούς χώρους.

Τι έχει δείξει έρευνα

Έρευνα που συνέκρινε τις ομπρέλες θαλάσσης με αντηλιακό υψηλού SPF διαπίστωσε ότι η ομπρέλα από μόνη της δεν απέτρεψε αξιόπιστα τα ηλιακά εγκαύματα μετά από αρκετές ώρες στην παραλία. Το αντηλιακό είχε καλύτερη απόδοση, αν και καμία από τις δύο μεθόδους δεν παρείχε πλήρη προστασία από μόνη της.

Το μάθημα δεν είναι ότι οι ομπρέλες είναι άχρηστες. Είναι ότι πρέπει να αποτελούν ένα στρώμα προστασίας, όχι το μόνο.

Χρειάζεστε αντηλιακό κάτω από ομπρέλα;

Ναι. Χρειάζεστε ακόμα αντηλιακό κάτω από ομπρέλα θαλάσσης, επειδή το εκτεθειμένο δέρμα μπορεί να δεχτεί ανακλώμενες και διάσπαρτες ακτίνες UV. Χρησιμοποιήστε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο σε όλο το δέρμα που δεν καλύπτεται από ρούχα.

Εφαρμόστε αντηλιακό πριν βγείτε έξω και χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα. Για τους περισσότερους ενήλικες, η κάλυψη ολόκληρου του σώματος χρειάζεται περίπου 30 mL, περίπου την ποσότητα ενός μικρού ποτηριού «σφηνάκι». Επαναλάβετε την εφαρμογή περίπου κάθε 2 ώρες, αλλά και νωρίτερα μετά το κολύμπι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με πετσέτα.

Συνήθως τα σημεία που πολλοί δεν βάζουν αντηλιακό είναι τα αυτιά, το πίσω μέρος του λαιμού, το πάνω μέρος του πέλματος, η γραμμή των μαλλιών, το τριχωτό της κεφαλής, τα χείλη και το δέρμα στα όρια του μαγιό.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε στην παραλία;

Το καλύτερο στην παραλία είναι οι στρώσεις προστασίας. Χρησιμοποιήστε την ομπρέλα για σκιά, αλλά προσθέστε φυσική και χημική προστασία.

Ένα πρακτικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Αντηλιακό ευρέος φάσματος SPF 30 ή υψηλότερο

Ένα καπέλο με πλατύ γείσο

Γυαλιά ηλίου με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

Ρούχα με πιστοποίηση UPF ή άλλο αντίστοιχο κάλυμμα

Σκιά, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής UV

Επανεφαρμογή μετά από κολύμπι ή εφίδρωση

Είναι ορισμένες ομπρέλες θαλάσσης καλύτερες από άλλες;

Ναι. Οι ομπρέλες με δείκτη UPF, πιο σκούρο ή πυκνό ύφασμα και μεγάλη κάλυψη δέρματος μπορεί να προσφέρουν καλύτερη προστασία από το λεπτό, ελαφρύ ή χαλαρά υφασμένο υλικό. Αλλά ακόμη και μια ομπρέλα υψηλής ποιότητας δεν μπορεί να μπλοκάρει τις ακτίνες UV από κάθε γωνία αντανάκλασης.

Η θέση έχει επίσης σημασία. Μετακινήστε την ομπρέλα καθώς ο ήλιος αλλάζει, μείνετε πλήρως στη σκιά και θυμηθείτε ότι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, πολλές ελιές ή ιστορικό καρκίνου του δέρματος χρειάζονται επιπλέον προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να μαυρίσετε κάτω από μια ομπρέλα θαλάσσης;

Ναι. Το μαύρισμα μπορεί να συμβεί ακόμα και κάτω από μια ομπρέλα, επειδή κάποια υπεριώδης ακτινοβολία φτάνει στο δέρμα έμμεσα. Το μαύρισμα είναι ένα σημάδι βλάβης του δέρματος που σχετίζεται με την υπεριώδη ακτινοβολία.

Είναι η σκιά καλύτερη από το αντηλιακό;

Η σκιά βοηθάει, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά το αντηλιακό. Το αντηλιακό προστατεύει το εκτεθειμένο δέρμα, ενώ η σκιά μειώνει την άμεση έκθεση. Λειτουργούν καλύτερα συνδυαστικά.

Μήπως τα σύννεφα ή ο άνεμος κάνουν το ηλιακό έγκαυμα λιγότερο πιθανό;

Όχι. Τα σύννεφα δεν εμποδίζουν τις ακτίνες UV να περάσουν και ο άνεμος μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο δροσεροί, ώστε να μην αντιλαμβάνεστε την έκθεση στον ήλιο τόσο γρήγορα.

Συμπέρασμα

Μια ομπρέλα θαλάσσης σας προστατεύει από κάποιο άμεσο ηλιακό φως, αλλά δεν δημιουργεί κάποια ασπίδα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι ανακλώμενες ακτίνες μπορούν να φτάσουν στο δέρμα και να προκαλέσουν ηλιακό έγκαυμα.

Για πραγματική προστασία στην παραλία, χρησιμοποιήστε την ομπρέλα ως μία ακόμα στρώση: προσθέστε αντηλιακό με SPF 30 ή υψηλότερο, προστατευτικά ρούχα, γυαλιά ηλίου, καπέλο και τακτική επανεφαρμογή αντηλιακού. Όσο περισσότερες στρώσεις χρησιμοποιείτε, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος ηλιακού εγκαύματος και μακροχρόνιας βλάβης του δέρματος.

Πηγές:

clevelandclinic.org

cdc.gov

aad.org