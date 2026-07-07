Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

Τα σημεία που πιθανώς αφήνετε χωρίς προστασία χωρίς να το συνειδητοποιείτε.

Newsbomb

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Οι περισσότεροι θυμούνται το αντηλιακό στο πρόσωπο, τα χέρια και τους ώμους, αλλά αρκετές εκτεθειμένες περιοχές συνήθως παραβλέπονται. Οι περιοχές του προσώπου που παραβλέπονται περισσότερο είναι συχνά τα βλέφαρα και οι εσωτερικές γωνίες των ματιών, ενώ τα αυτιά, τα χείλη, το τριχωτό της κεφαλής, ο λαιμός, οι κορυφές των ποδιών και οι πλάτες των χεριών επίσης συχνά παραμελούνται.

Αυτά τα σημεία έχουν σημασία, επειδή οποιοδήποτε εκτεθειμένο δέρμα μπορεί να υποστεί βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία, ακόμη και αν η περιοχή είναι μικρή.

Ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι άνθρωποι πιο συχνά;

Δεν υπάρχει ένα μόνο μέρος του σώματος που παραλείπεται και να ισχύει για όλους, αλλά έρευνα που χρησιμοποίησε απεικόνιση UV έδειξε, ότι οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν τα βλέφαρα και την περιοχή μεταξύ του εσωτερικού του ματιού και της γέφυρας της μύτης κατά την εφαρμογή αντηλιακού στο πρόσωπο.

Αυτό είναι σημαντικό, επειδή το δέρμα των βλεφάρων είναι λεπτό και ευαίσθητο. Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τα μάτια και η θεραπεία σε αυτήν την περιοχή μπορεί να είναι πιο περίπλοκη απ’ ό,τι σε πολλά άλλα μέρη του σώματος.

Για να προστατεύσετε τα βλέφαρα, χρησιμοποιήστε γυαλιά ηλίου με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και ένα αντηλιακό με μεταλλικά φίλτρα ή ένα αντηλιακό στικ που είναι λιγότερο πιθανό να εισχωρήσει στα μάτια. Εφαρμόστε προσεκτικά και αποφύγετε την απευθείας επαφή του προϊόντος με τον οφθαλμό.

Ποιες άλλες περιοχές παραλείπονται συνήθως;

Τα αυτιά είναι μια από τις περιοχές που ξεχνιούνται πιο συχνά. Το αντηλιακό πρέπει να καλύπτει την κορυφή, το πίσω μέρος και τις εσωτερικές καμπύλες των αυτιών, ειδικά για άτομα με κοντά ή πιασμένα σε κοτσίδα μαλλιά.

Τα χείλη επίσης συχνά παραλείπονται. Το κανονικό αντηλιακό προσώπου δεν είναι αρκετό αν σκουπιστεί με το φαγητό, το ποτό ή το γλείψιμο των χειλιών. Χρησιμοποιήστε ένα lip balm με SPF 30 ή υψηλότερο και εφαρμόστε συχνά-πυκνά.

Το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται επίσης προστασία, ειδικά κατά μήκος της χωρίστρας, της γραμμής των μαλλιών στο κούτελο και στις περιοχές με αραίωση. Ένα καπέλο με πλατύ γείσο είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή, αλλά τα αντηλιακά σπρέι, τα τζελ ή τα στικ του τριχωτού της κεφαλής μπορούν να βοηθήσουν τις εκτεθειμένες περιοχές.

Άλλα σημεία που είναι εύκολο να σας ξεφύγουν:

  • Αυχένας
  • Επάνω μέρος πέλματος
  • Γύρω από τις τιράντες του μαγιό ή των ρούχων
  • Άκρες μανικιών, γιακάδων και σορτς
  • Πίσω από τα γόνατα (όταν ξαπλώνετε μπρούμυτα)
αντηλιακο στο προσωπο

Γιατί αυτές οι περιοχές καίγονται τόσο εύκολα;

Αυτές οι περιοχές καίγονται εύκολα, επειδή είναι εκτεθειμένες αλλά όχι πάντα εμφανείς. Οι άνθρωποι τείνουν να εφαρμόζουν αντηλιακό πρώτα σε μεγάλες επίπεδες περιοχές και να παραβλέπουν μικρότερες καμπύλες και άκρες.

Το νερό, η άμμος, ο ιδρώτας και το στέγνωμα με πετσέτα μπορούν επίσης να αφαιρέσουν το αντηλιακό. Στην παραλία ή την πισίνα, η κορυφή του πέλματος, τα αυτιά και το τριχωτό της κεφαλής μπορούν να εκτεθούν επί ώρες στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ οι άνθρωποι αισθάνονται προστατευμένοι, επειδή έχουν ήδη εφαρμόσει αντηλιακό κάπου αλλού.

Πώς πρέπει να εφαρμόζετε σωστά το αντηλιακό

Χρησιμοποιήστε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο σε όλο το δέρμα που δεν καλύπτεται από ρούχα. Εφαρμόστε το πριν βγείτε έξω, χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν και εφαρμόστε ξανά τουλάχιστον κάθε 2 ώρες.

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 30 mL για κάλυψη ολόκληρου του σώματος. Για το πρόσωπο και τον λαιμό, χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα για να καλύψετε ομοιόμορφα το δέρμα, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών, της γραμμής των μαλλιών και του αυχένα.

Ένας απλός κανόνας είναι να εφαρμόζετε αντηλιακό από πάνω προς τα κάτω:

  • Πρώτα το τριχωτό της κεφαλής
  • Μέτωπο, βλέφαρα, μύτη και μάγουλα
  • Αυχένας, αυτιά και πίσω από τα αυτιά
  • Χείλη με lip balm SPF
  • Λαιμός και στήθος
  • Χέρια και δάχτυλα
  • Πόδια, πέλματα και δάχτυλα ποδιών

Το αντηλιακό πρέπει να είναι ένα στρώμα προστασίας, αλλά όχι το μόνο. Τα καπέλα, τα γυαλιά ηλίου, η σκιά και τα ρούχα UPF μειώνουν την πιθανότητα να αφήσετε απροστάτευτο κάποιο σημείο.

Συμπέρασμα

Οι περιοχές με αντηλιακό που παραλείπονται συχνότερα δεν είναι πάντα οι μεγαλύτερες. Τα βλέφαρα, οι εσωτερικές γωνίες των ματιών, τα αυτιά, τα χείλη, το τριχωτό της κεφαλής, οι κορυφές των ποδιών, η πλάτη των χεριών και οι άκρες των ρούχων είναι εύκολο να παραβλεφθούν, αλλά εξακολουθούν να είναι ευάλωτες περιοχές στη βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η ασφαλέστερη συνήθεια είναι να εφαρμόζετε αντηλιακό προσεκτικά, να ελέγχετε τις μικρές εκτεθειμένες περιοχές, να εφαρμόζετε ξανά τακτικά και να συνδυάζετε το αντηλιακό με καπέλα, γυαλιά ηλίου, σκιά και προστατευτικά ρούχα.

Πηγές:
clevelandclinic.org
skincancer.org
cdc.gov
aad.org
nih.gov

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