Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

Snapshot Ταξί έκανε επικίνδυνη αναστροφή στην πλατεία Κρήτης στη Βούλα, προκαλώντας σύγκρουση με μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κοντά στο ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με σοβαρά τραύματα.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν από τις 21:00, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το ταξί ξεκινά από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να πέσει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας διεκομίσθη στο Ασκληπιείο, ενώ, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, ήταν αρνητικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.