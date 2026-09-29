Κριτής στο «The Voice» Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη στα ελληνικά και έγινε viral

Snapshot Ο coach Μέντι στο «The Voice» Βουλγαρίας τραγούδησε στα ελληνικά το «Πόσο Μου λείπει» του Σώτη Βολάνη μαζί με διαγωνιζόμενη.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2001, είχε ήδη γνωρίσει επιτυχία στη Βουλγαρία.

Η ερμηνεία του Μέντι σε άπταιστα ελληνικά προκάλεσε θετικά σχόλια και viral αντίδραση στα social media, ιδιαίτερα από Έλληνες χρήστες.

Η κοινή εμφάνιση δημιουργησε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο πλατό του δημοφιλούς talent show. Snapshot powered by AI

Ένα τραγούδι του Σώτη Βολάνη ακούστηκε στα ελληνικά στη σκηνή του «The Voice» Βουλγαρίας, με έναν από τους coaches του δημοφιλούς talent show να ερμηνεύει το «Πόσο Μου λείπει» μαζί με διαγωνιζόμενη.

Ο Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ, γνωστός ως Μέντι, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας σε άπταιστα ελληνικά τη μεγάλη επιτυχία του Σώτη Βολάνη.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2001 και γνώρισε επιτυχία και στη Βουλγαρία, αποτέλεσε την αφορμή για μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή στο πλατό του «The Voice».

Ο 32χρονος τραγουδιστής στάθηκε δίπλα στη διαγωνιζόμενη και μαζί ερμήνευσαν το «Πόσο Μου λείπει», με την επιλογή του να μην περνά απαρατήρητη από το κοινό.

Το απόσπασμα από την εμφάνισή του προκάλεσε σχόλια και από Έλληνες χρήστες στα social media, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα στην προφορά και στον τρόπο με τον οποίο ο Μέντι απέδωσε το ελληνικό τραγούδι.

https://www.instagram.com/reel/Dd1oaA5j08o/

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