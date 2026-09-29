Financial Wellbeing Institute και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις

Ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Ευημερίας επεκτείνεται στην Ελλάδα, δημιουργώντας συγκρίσιμα δεδομένα και νέα βάση για έρευνα που θα τροφοδοτεί τη δημόσια πολιτική

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Financial Wellbeing Institute και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις
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Ένα νέο πενταετές πλαίσιο συνεργασίας με επίκεντρο την χρηματοοικονομική ευημερία και την αξιοποίηση της έρευνας στη δημόσια πολιτική εγκαινιάζουν το Financial Wellbeing Institute (Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Ευημερίας – FWI) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η ακαδημαϊκή και ερευνητική του βάση στην Αθήνα, UNIC Athens, με την υπογραφή πενταετούς Μνημονίου Συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και συγκεκριμένα το πόσο οικονομικά ασφαλείς αισθάνονται, πόσο ανθεκτικοί είναι απέναντι σε μια οικονομική ανατροπή και πόσο οικονομικό άγχος βιώνουν. Αυτές είναι οι βασικές διαστάσεις που αποτυπώνει ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Ευημερίας, τον οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το FWI στην Κύπρο από το 2023.

Μέσω του Μνημονίου, ο Δείκτης, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το FWI, θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, με στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων στη βάση της μεθοδολογίας του FWI και την προσαρμογή τους στο ελληνικό περιβάλλον με τρόπο που να διατηρεί τη συγκρισιμότητα με την Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει τη συστηματικότερη σύγκριση της χρηματοοικονομικής ευημερίας στις δύο χώρες και θα βοηθήσει να αναδειχθούν τόσο οι κοινές προκλήσεις όσο και οι σημαντικές διαφορές που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

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Από τη μέτρηση στην πράξη

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στην εφαρμογή ενός ερευνητικού εργαλείου. Το πενταετές πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα με προσανατολισμό στη δημόσια πολιτική (research for policy), δηλαδή στην αξιοποίηση δεδομένων και ευρημάτων για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων προτάσεων, εκθέσεων πολιτικής και παρεμβάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής.

Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση τουλάχιστον μίας κοινής δημόσιας εκδήλωσης κάθε χρόνο στην Αθήνα, με επίκεντρο την χρηματοοικονομική ευημερία και παιδεία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Δείκτη. Στόχος είναι τα δεδομένα να περνούν από τη μέτρηση στον δημόσιο διάλογο και στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δράσεων με πρακτικό αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική ευημερία των πολιτών.

Μια συνεργασία με αμοιβαία συνεισφορά

Κεντρικό στοιχείο του Μνημονίου είναι η συμπληρωματικότητα των δύο οργανισμών.

Η συνεισφορά του FWI εστιάζει στον Δείκτη, στη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει, στην τεχνογνωσία από την εφαρμογή του στην Κύπρο και στη θεσμική του διασύνδεση. Το UNIC Athens, η ερευνητική και ακαδημαϊκή βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, συνεισφέρει την ακαδημαϊκή και ερευνητική του υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και την παρουσία του στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την υλοποίηση των κοινών δράσεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους για ζητήματα δημόσιας πολιτικής.

Στο πλαίσιο της πενταετούς συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του Financial Wellbeing Institute, ενώ οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως σταθερός δίαυλος ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών, καθώς και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών με προσανατολισμό στη δημόσια πολιτική μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

«Η έρευνα να τροφοδοτεί τη δημόσια πολιτική»

Ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, Πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UNIC Athens δίνει στον Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας μια νέα διάσταση, δημιουργώντας συγκρίσιμη γνώση για την Κύπρο και την Ελλάδα. Για εμάς, στόχος είναι τα δεδομένα και η έρευνα να τροφοδοτούν τη δημόσια πολιτική και να μετατρέπονται σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με όφελος για τους πολίτες.»

Ο Καθηγητής Πέτρος Λοής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε:

«Η ουσία μιας τέτοιας συνεργασίας φαίνεται στους ανθρώπους της: στους φοιτητές που αποκτούν εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία, στα πανεπιστήμια που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική τους προσφορά και στους πολίτες που τελικά καρπώνονται καλύτερες αποφάσεις. Μέσα από το πενταετές πλαίσιο με το FWI και την επέκταση του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας στην Ελλάδα, το Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνδέει την έρευνα με τη διδασκαλία και τη διδασκαλία με την κοινωνία. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός καθιερώνει τέτοιες συνεργασίες όχι απλώς χρήσιμες, αλλά και αναγκαίες

Ο Καθηγητής Νικόλαος Αντωνακάκης, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του UNIC Athens, δήλωσε:

«Η επέκταση του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας στην Ελλάδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βαθύτερη και συστηματικότερη κατανόηση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση μας στην Αθήνα, το UNIC Athens, η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη έρευνας που δεν παραμένει στο ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά μεταφράζεται σε τεκμηριωμένες προτάσεις δημόσιας πολιτικής και πρωτοβουλίες με απτό κοινωνικό αντίκτυπο

Μια γέφυρα με ορίζοντα και κοινωνικό αντίκτυπο

Το Μνημόνιο έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών με κοινωνικό αντίκτυπο. Πέρα από την εφαρμογή του Δείκτη στην Ελλάδα, προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών έρευνας για τη δημόσια πολιτική, χρηματοοικονομικής παιδείας και θεσμικής διασύνδεσης, ανάλογα με τις ανάγκες που αναδεικνύονται και τις δυνατότητες των δύο οργανισμών.

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