Τομ Κρουζ: Viral (ξανά) ο χολιγουντιανός σταρ να παρηγορεί «απαρηγόρητη» υπάλληλο

Snapshot Ο Τομ Κρουζ παρηγόρησε μια υπάλληλο που φαινόταν λυπημένη, αλλά εκείνη απλώς κοιτούσε το κινητό της.

Η γυναίκα ήταν σοκαρισμένη όταν συνειδητοποίησε ποιος ήταν και αργότερα ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία μαζί.

Η συνάντηση έγινε κατά την περιοδεία προώθησης της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ, «Digger».

Ο Τομ Κρουζ εμφανίστηκε με έντονα κόκκινα μαλλιά στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας μια μεγάλη μεταμόρφωση για τον ρόλο του.

Στην ταινία, ο χαρακτήρας του Ντίγκερ Ρόκγουελ αναλαμβάνει μια αποστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για να σώσει τον πλανήτη. Snapshot powered by AI

Με μία κίνηση ανθρωπιάς ο Τομ Κρουζ κατάφερε να συγκινήσει το διαδίκτυο, σπεύδοντας να παρηγορήσει μία γυναίκα που ήταν σκυμμένη και φαινόταν αρκετά... δυστυχισμένη. Μόνο που η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική...

Το βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, δείχνει τον 64χρονο ηθοποιό να πλησιάζει τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε διάλειμμα από τη δουλειά της και ήταν σκυμμένη κοιτάζοντας το κινητό της, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για το τι επρόκειτο να συμβεί.

Ο σταρ, την πλησιάζει, την αγγίζει απαλά στον ώμο για να δει αν είναι καλά και εκείνη ξαφνικά σηκώνει το βλέμμα και τον κοιτάζει με έκπληξη. Αφού συνειδητοποιεί ότι είναι πράγματι καλά, εκείνη σηκώνεται για να του σφίξει το χέρι και φαίνεται εντελώς σοκαρισμένη. Στη συνέχεια, χαιρετούν ο ένας τον άλλον καθώς εκείνος απομακρύνεται.

Tom Cruise is going viral after checking on a random staff worker who looked sad (but was just doomscrolling) pic.twitter.com/wzHnsKtIC1 — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) September 27, 2026

Στο βίντεο που ανέβασε η κοπέλα στο TikTok, εξήγησε στη λεζάντα της ότι βρισκόταν σε «πλήρη σοκ» κατά την αρχική συνάντηση και κατάφερε μόνο να προφέρει τραυλίζοντας το όνομά του, αφού συνειδητοποίησε ότι ήταν αυτός. Όταν ξανασυναντήθηκαν αργότερα του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί.

Η απροσδόκητη συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης του Τομ για τη νέα του ταινία «Digger».Την περασμένη Τρίτη το βράδυ, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, ο Τομ εμφανίστηκε απροσδόκητα με έντονα κόκκινα μαλλιά.

Ο σταρ της σειράς «Mission: Impossible» έδειξε το τολμηρό νέο του λουκ κατά την άφιξή του στο Leicester Square, έχοντας εγκαταλείψει το συνηθισμένο του καστανό χρώμα.

Ο Τομ υπέστη μια τεράστια μεταμόρφωση για τον χαρακτήρα του, τον Ντίγκερ Ρόκγουελ. Το τρέιλερ έδειχνε τον Τομ με αραιά λευκά μαλλιά, μια προσθετική κοιλιά και μια βαριά νότια προφορά.

Στην ταινία, ο Ντίγκερ αναλαμβάνει την αποστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν) να σώσει τον πλανήτη.

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