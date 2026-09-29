Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ

Snapshot Ελλάδα και Βουλγαρία συμφώνησαν για την επιστροφή των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, που φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με μεταφορά των λειψάνων στη Σόφια με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και αμοιβαία παραχώρηση ιστορικών και πολιτιστικών κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας την πολιτιστική συνεργασία.

Τα λείψανα θα τοποθετηθούν στον ναό της Αγίας Σοφίας στη Σόφια, σε ειδική σαρκοφάγο, σε έναν σημαντικό θρησκευτικό χώρο.

Τα λείψανα είχαν εντοπιστεί το 1965 στον ναό του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα και συνδέονται με την ιστορία του τσάρου Σαμουήλ και της περιοχής των Πρεσπών. Snapshot powered by AI

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή στη βουλγαρική πλευρά των λειψάνων που αποδίδονται στον τσάρο Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη παράδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στη Σόφια με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για συμφωνία που κλείνει ένα ζήτημα με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό φορτίο για τη χώρα του.

Υπογραφή της συμφωνίας

Όπως ανέφερε ο Ράντεφ, η βουλγαρική κυβέρνηση αναμενόταν να εγκρίνει εντός της ημέρας το κείμενο της συμφωνίας και να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Πολιτισμού να την υπογράψει με τον Έλληνα ομόλογό του.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρόεδρο, δεν αφορά μόνο την παράδοση των λειψάνων. Περιλαμβάνει πρόβλεψη για αμοιβαία παραχώρηση προς φύλαξη ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών αντικειμένων και κειμηλίων, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας Αθήνας και Σόφιας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Σόφια

Μετά την τελετή στη Θεσσαλονίκη, τα λείψανα πρόκειται να μεταφερθούν στη βουλγαρική πρωτεύουσα με αεροσκάφος C-27J Spartan της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη Σόφια θα τοποθετηθούν σε ειδική σαρκοφάγο στον ναό της Αγίας Σοφίας, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο Ρούμεν Ράντεφ κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην επίσημη υποδοχή στις 3 Οκτωβρίου. Βάσει του προγράμματος που ανακοίνωσε, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 12:30 στην πλατεία Μπατενμπεργκ και θα ακολουθήσει πομπή προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας.

Τα λείψανα που αποδίδονται στον τσάρο Σαμουήλ είχαν εντοπιστεί το 1965 στον ναό του Αγίου Αχιλλείου, στο νησί της Μικρής Πρέσπας, και έκτοτε φυλάσσονταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαμουήλ, ο οποίος πέθανε το 1014, αποτελεί κεντρική μορφή της μεσαιωνικής βουλγαρικής ιστορίας και συνδέεται άμεσα με την περιοχή των Πρεσπών, που υπήρξε ένα από τα βασικά κέντρα της εξουσίας του.

Η επικείμενη τελετή στη Θεσσαλονίκη και η μεταφορά των λειψάνων στη Σόφια αναμένεται να λάβουν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η βουλγαρική πλευρά αντιμετωπίζει την επιστροφή τους ως μια σημαντική πράξη ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.