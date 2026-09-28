Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

Η έρευνα έδειξε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από θερμική εκτροπή μπαταρίας ιόντων λιθίου 

Ανθή Κουρεντζή

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της σκοτώθηκαν σε φωτιά που προκλήθηκε από θερμική εκτροπή μπαταρίας ιόντων λιθίου σε σπίτι στο Bootle του Merseyside.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από ηλεκτρικό συμβάν που οδήγησε την μπαταρία σε ανεξέλεγκτη αύξηση θερμοκρασίας και γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
  • Οι πυροσβέστες εντόπισαν τα θύματα σε υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου και παρά τις προσπάθειές τους δεν κατέστη δυνατό να σωθούν.
  • Η Πυροσβεστική υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και την ανάγκη ασφαλούς φόρτισης και αποθήκευσης.
  • Γείτονες προσπάθησαν να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της φωτιάς και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένεια.
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Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Bootle του Merseyside της Βρετανίας, όπου μια μητέρα και τα τρία παιδιά της έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους.

Θύματα της πυρκαγιάς ήταν η 36χρονη Elisha Brabin και τα παιδιά της, ο 16χρονος Leo Brabin, ο 8χρονος Ellis Brabin και η 7χρονη Prudence Brabin.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Merseyside, η φωτιά προκλήθηκε από ένα ηλεκτρικό συμβάν που οδήγησε μια μπαταρία ιόντων λιθίου σε κατάσταση «thermal runaway», δηλαδή θερμικής εκτροπής.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο κατά το οποίο η μπαταρία παράγει περισσότερη θερμότητα από αυτή που μπορεί να αποβάλει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της να αυξάνεται ανεξέλεγκτα και να προκαλείται ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, όταν οι πυροσβέστες κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στην οδό Stone Square, περίπου στις 03:45.

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Η μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες σε υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου.

Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε από τη φωτιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

«Η ταχύτητα και η ένταση της φωτιάς δεν άφησαν περιθώρια»

Ο Kev Johnson, επικεφαλής πρόληψης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Merseyside, χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό», υπογραμμίζοντας ότι οι πυροσβέστες και οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αλλάξουν την έκβαση.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, η ταχύτητα και η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοιες που δεν κατέστη δυνατό να σωθούν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η τραγωδία υπογραμμίζει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να εγκυμονούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου.

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Η Πυροσβεστική δεν έχει διευκρινίσει για ποια συσκευή χρησιμοποιούνταν η συγκεκριμένη μπαταρία. Ωστόσο, τέτοιου τύπου μπαταρίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις των αρχών για την ασφαλή φόρτιση και αποθήκευση συσκευών με μπαταρίες λιθίου, καθώς σε περίπτωση αστοχίας μπορούν να προκαλέσουν φωτιά εξαιρετικά μεγάλης έντασης μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

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Οι γείτονες προσπάθησαν να τους σώσουν

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες από τη γειτονιά. Ο Loti Nambombe, γείτονας της οικογένειας, ο οποίος δημιούργησε και διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, ανέφερε ότι όταν ξέσπασε η φωτιά οι κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο ακούγοντας κραυγές και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν.

«Κάποιοι εδώ είναι πραγματικοί ήρωες. Προσπαθούσαν να μπουν μέσα, να φέρουν σκάλες, να σπάσουν παράθυρα για να βγάλουν τον κόσμο έξω. Άνθρωποι παραλίγο να ρισκάρουν τη δική τους ζωή για να βοηθήσουν», είπε.

Η σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την οικογένεια έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 12.000 λίρες, με τα χρήματα να αναμένεται να διατεθούν σε έξοδα κηδείας και άλλες ανάγκες των συγγενών.

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