Τραγωδία στο Ιράν: 11 νεκροί έπειτα από ανατροπή λεωφορείου – Ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι

Ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 11 άτομα και να τραυματιστούν 24 ακόμη, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Σαβέ-Χαμεντάν, στην κεντρική επαρχία Μαρκάζι. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει προς τα πού κατευθυνόταν το λεωφορείο.

Τα τροχαία στο Ιράν είναι ιδιαίτερα συχνά, καθώς κάθε χρόνο περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Ειδικοί αποδίδουν τα τροχαία στα μη ασφαλή οχήματα, στη διαδεδομένη παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και στις ανεπαρκείς υπηρεσίες διασωστών στην χώρα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα βυτιοφόρο συγκρούστηκε με άλλα οχήματα και εξερράγη κοντά στη δυτική πόλη Σαναντάτζ, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 11 άτομα και να τραυματιστούν άλλα επτά.