Άννα Βίσση: Ξεπουλούν τα αδιάβροχα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Συναγερμός» λόγω βροχής

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί σήμερα 26 Σεπτεμβρίου με sold out εισιτήρια και πιθανότητα βροχής.

Τα μεγάλα αδιάβροχα έχουν γίνει απαραίτητο αξεσουάρ λόγω απαγόρευσης των μεγάλων ομπρελών στο στάδιο.

Στο ΟΑΚΑ απαγορεύονται μεγάλες τσάντες, επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός, αιχμηρά αντικείμενα, αλκοόλ, πυροτεχνήματα και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Οι θεατές καλούνται να έχουν μαζί τους μόνο το εισιτήριο (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή) και λίγα προσωπικά αντικείμενα.

Η βροχή αναμένεται πιθανή από τις 15:00 έως τις 18:00, δηλαδή κατά την προσέλευση του κοινού στο στάδιο. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βίσση, οι θεατές φαίνεται πως έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία πρόκληση: τον καιρό.

Οι προβλέψεις για πιθανότητα βροχής έχουν βάλει τους fans της «απόλυτης» σε διαδικασία προετοιμασίας, με τα αδιάβροχα να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε, όσοι έχουν προγραμματίσει να βρεθούν από νωρίς στο ΟΑΚΑ γνωρίζουν πως θα χρειαστεί να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Το ενδιαφέρον είναι πως οι μεγάλες ομπρέλες δεν επιτρέπονται εντός του σταδίου, γεγονός που κάνει το αδιάβροχο την πιο πρακτική επιλογή για όσους δεν θέλουν να ρισκάρουν μια βραδιά με βροχή.

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Τα αδιάβροχα έγιναν viral

Έτσι, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο μουσικό ραντεβού, τα αδιάβροχα έχουν γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «αξεσουάρ» της συναυλίας. Στα social media, οι fans της Άννας Βίσση ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο φορώντας ήδη τα αδιάβροχά τους και γράφουν πως είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά.

https://www.instagram.com/reel/DdtrCtXCC7l/

«Ετοιμαστήκαμε για τη συναυλία» είναι το κλίμα που επικρατεί στα social, με το αδιάβροχο να παίρνει τη θέση της ομπρέλας στην εξίσωση της βραδιάς. Άλλωστε, με τις μεγάλες ομπρέλες να μην επιτρέπονται στο στάδιο, οι θεατές φαίνεται πως έχουν βρει τη λύση για να τραγουδήσουν μαζί με την «απόλυτη», ό,τι κι αν κάνει ο καιρός.

Η μεγάλη συναυλία πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες θεατές να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για τη βραδιά.

https://www.instagram.com/reel/DduCkRJNA_c/

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Eίναι απλό, εισιτήριο και όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο στο κινητό σας ή τυπωμένο, ώστε να μπορεί να σαρωθεί στην είσοδο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο QR code ή barcode: οι διοργανωτές έχουν προειδοποιήσει τους θεατές να μην ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες του εισιτηρίου στις οποίες είναι ορατός ο κωδικός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτο άτομο.

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργούν επίσης κυλικεία, ώστε οι θεατές να μπορούν να προμηθευτούν φαγητό και ποτό στον χώρο, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης merchandise της συναυλίας.

Τι απαγορεύται στο ΟΑΚΑ

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αρκετά αντικείμενα δεν θα περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται:

Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και επαγγελματικός εξοπλισμός βιντεοσκόπησης.

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα.

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Drones.

Μεγάλες ομπρέλες.

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα.

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν.

Laser.

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση

Με τον καιρό να παρουσιάζει μεταβολή στην Αττική, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου χιλιάδες θεατές θα βρεθούν από νωρίς το απόγευμα για το μεγάλο μουσικό ραντεβού.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Αθήνα δείχνουν αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στο διάστημα από το απόγευμα και μετά. Η πρόγνωση του meteo.gr δίνει βροχή στις 18:00, με το παράθυρο των φαινομένων να τοποθετείται μεταξύ 15:00 και 18:00.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατευθυνθούν από νωρίς στο ΟΑΚΑ ενδέχεται να συναντήσουν βροχή κατά την προσέλευση, την ώρα δηλαδή που θα συγκεντρώνεται σταδιακά ο μεγαλύτερος όγκος των θεατών.

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