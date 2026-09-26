«Είμαστε Ρώσοι, ο Θεός είναι μαζί μας»: Γιατί η Μόσχα στέλνει νεκρούς πρίγκιπες και Αγίους στη μάχη

Το στρατιωτικό τμήμα του Πατριαρχείου Μόσχας ανέφερε ότι ο «άγιος διοικητής» θα βρίσκεται αόρατα «ώμο με ώμο» με τους Ρώσους στρατιώτες

Δημήτρης Δρίζος

«Είμαστε Ρώσοι, ο Θεός είναι μαζί μας»: Γιατί η Μόσχα στέλνει νεκρούς πρίγκιπες και Αγίους στη μάχη
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τμήμα των λειψάνων του Ρώσου πρίγκιπα Ντμίτρι Ντονσκόι μεταφέρθηκε στις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Ουκρανία ως πνευματική στήριξη στους στρατιώτες.
  • Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Κρεμλίνο έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους, προβάλλοντας τον πόλεμο ως θεϊκά νομιμοποιημένο και δίκαιο.
  • Ο Ντμίτρι Ντονσκόι χρησιμοποιείται ως σύμβολο υπεράσπισης της πατρίδας, ενισχύοντας το αφήγημα ότι η Ρωσία υπερασπίζεται το έδαφός της.
  • Παρά τη θρησκευτική προβολή, η ενεργή συμμετοχή των Ρώσων στην ορθόδοξη θρησκευτική ζωή παραμένει χαμηλή, ενώ η κοινωνία θεωρείται σε μεγάλο βαθμό κοσμική.
  • Εντός της Εκκλησίας υπάρχουν αντιδράσεις για τον ρόλο των ιερέων στον πόλεμο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η πνευματική στήριξη δεν πρέπει να οδηγεί σε ψευδαισθήσεις ή νομιμοποίηση της βίας.
Snapshot powered by AI

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην ανατολική Ουκρανία προετοιμάζονται για έναν ακόμη χειμώνα στο μέτωπο, οι στρατιώτες λαμβάνουν μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη μορφή «στήριξης»: λείψανα ενός πολεμιστή-ηγεμόνα που πολέμησε για τη Μόσχα πριν από περισσότερους από έξι αιώνες.

Πρόκειται για τμήμα των λειψάνων του Ντμίτρι Ντονσκόι, του Ρώσου πρίγκιπα που τιμάται στη Ρωσία για τη νίκη του στη μάχη του Κουλίκοβο το 1380. Σύμφωνα με το CNN, ένα τμήμα των λειψάνων του μεταφέρθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στις γραμμές του μετώπου και πλέον μετακινείται μεταξύ ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Το στρατιωτικό τμήμα του Πατριαρχείου Μόσχας ανέφερε ότι ο «άγιος διοικητής» θα βρίσκεται αόρατα «ώμο με ώμο» με τους Ρώσους στρατιώτες. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει μάλιστα ότι το λείψανο αποτελεί τμήμα του δεξιού χεριού του Ντονσκόι, δηλαδή του ίδιου χεριού με το οποίο κρατούσε το ξίφος του στη μάχη του Κουλίκοβο.

Η στενότερη σχέση Κρεμλίνου και Εκκλησίας

Η μεταφορά ενός θρησκευτικού λειψάνου σε εμπόλεμη ζώνη μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστη, ωστόσο η αποστολή ιερών λειψάνων σε στρατιώτες αποτελεί πρακτική με μακρά παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Από την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα έχει ενισχύσει τη χρήση θρησκευτικών συμβόλων, παρουσιάζοντας τη ρωσική πολεμική προσπάθεια ως «δίκαιη» και θεϊκά νομιμοποιημένη. Παράλληλα, η σχέση του Κρεμλίνου με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει γίνει στενότερη από ποτέ.

Ο θρησκευτικός μελετητής Σεργκέι Τσάπνιν, διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Fordham, υποστήριξε ότι Εκκλησία και κράτος έχουν φτάσει σε σημείο σχεδόν πλήρους συγχώνευσης.

Το λείψανο ως «μύθος κινητοποίησης»

Ο Ντμίτρι Ντονσκόι αποκτά ιδιαίτερο συμβολικό βάρος στη σημερινή συγκυρία. Σύμφωνα με τον Τσάπνιν, ο μεσαιωνικός ηγεμόνας δεν παρουσιάζεται ως επιτιθέμενος αλλά ως «υπερασπιστής της πατρίδας».

Κατά την ανάλυσή του, αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα ότι η Ρωσία δεν είναι ο επιτιθέμενος στη σημερινή σύγκρουση, αλλά υπερασπίζεται το έδαφός της.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίκληση του Ντονσκόι «μύθο κινητοποίησης», σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους αφηγήματα, τα οποία συνδέουν διαφορετικές ιστορικές εποχές, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μαζική συνείδηση.

Ο Μητροπολίτης Βλαντίμιρ, ο οποίος έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία ως επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Ντονέτσκ και τη Μαριούπολη, δήλωσε ότι το λείψανο θα βοηθήσει στρατιώτες και πολίτες να «κινητοποιήσουν τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική τους δύναμη» και να «θριαμβεύσουν επί του εχθρού».

Ο Ντονσκόι δεν είναι ο πρώτος μεσαιωνικός πολεμιστής που επικαλείται η Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νωρίτερα φέτος είχαν μεταφερθεί σε στρατιώτες και λείψανα του πρίγκιπα Αλεξάντερ Νιέφσκι, ενός ακόμη μεσαιωνικού ηγεμόνα που έχει μετατραπεί σε σύμβολο της ρωσικής στρατιωτικής δόξας.

Η χρονική στιγμή της μεταφοράς των λειψάνων του Ντονσκόι έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα λείψανα εντοπίστηκαν τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου στο Κρεμλίνο, λίγες εβδομάδες μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι είχαν χαθεί τα λείψανα του Νιέφσκι.

«Είμαστε Ρώσοι. Ο Θεός είναι μαζί μας»

Παρά τις επικρίσεις για τη χρήση της θρησκείας στον πόλεμο, αρκετοί Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο έχουν στραφεί στη θρησκεία.

Πρώην Ρώσος στρατιωτικός που είχε πολεμήσει στην Ουκρανία δήλωσε στο CNN ότι «δεν μιλούν όλοι στον Θεό όταν όλα πάνε καλά, αλλά όλοι μιλούν στον Θεό όταν τα πράγματα είναι άσχημα».

Ο ίδιος περιέγραψε αυτοσχέδιες εκκλησίες που δημιουργούνται από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, στρατιώτες που προσεύχονται πριν από κάθε αποστολή και ιερείς που επισκέπτονται τακτικά στρατιωτικές μονάδες και νοσοκομεία.

«Όπως υπάρχει εκστρατευτική κουζίνα, έτσι πρέπει να υπάρχει παντού και ένας ιερέας», είπε, επικαλούμενος μια δημοφιλή ρωσική έκφραση: «Είμαστε Ρώσοι. Ο Θεός είναι μαζί μας».

Ρώσος στρατιώτης που υπηρετεί σήμερα στην περιοχή της Ζαπορίζια περιέγραψε επίσης τη δυνατότητα να μιλήσει με έναν ιερέα, να προσευχηθεί ή να αγγίξει ένα ιερό αντικείμενο ως «σοβαρή ηθική υποστήριξη».

Την ίδια ώρα, η πίεση στις ρωσικές δυνάμεις αυξάνεται καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον πέμπτο χρόνο του. Ρώσος διοικητής στο Ντονμπάς δήλωσε στο CNN ότι η κατάσταση είναι συνολικά τεταμένη και «χειροτερεύει όσο περνά ο καιρός».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το Κρεμλίνο

Παρά το γεγονός ότι περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων δηλώνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι η ενεργή συμμετοχή στη θρησκευτική ζωή είναι πολύ χαμηλότερη.

Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα του κρατικού δημοσκοπικού οργανισμού VCIOM, περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων αυτοπροσδιορίζονται ως Ορθόδοξοι, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με περίπου 80% πριν από 15 χρόνια. Ιερείς και θρησκευτικοί μελετητές ανέφεραν στο CNN ότι μόλις περίπου το 2% των βαπτισμένων Ορθόδοξων στη Ρωσία ασκούν τακτικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Παράλληλα, μεγάλες θρησκευτικές πομπές που προωθούνται από ακροδεξιές και εθνικιστικές ομάδες συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότερα από 100.000 άτομα συμμετείχαν μόνο στη Μόσχα, ενώ οι πιστοί μετέφεραν τμήμα των λειψάνων του Ντονσκόι στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας, σε πομπή υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Κύριλλου.

Ο ιστορικός και θρησκευτικός μελετητής Κονσταντίν Μιχαΐλοφ χαρακτήρισε τη συμμετοχή «σταγόνα στον ωκεανό» σε μια χώρα με περισσότερους από 145 εκατομμύρια κατοίκους, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική κοινωνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοσμική.

Ο Μιχαΐλοφ υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχει ένας αλληλοενισχυόμενος κύκλος μεταξύ Κρεμλίνου και Εκκλησίας: η Εκκλησία λαμβάνει οικονομική και πολιτική στήριξη από το κράτος, ενώ το Κρεμλίνο αποκτά νομιμοποίηση μέσω της υποστήριξης των κρατικών αφηγημάτων από την Εκκλησία.

Η διαφωνία για τον ρόλο των ιερέων στον πόλεμο

Η ενίσχυση της παρουσίας στρατιωτικών ιερέων στο μέτωπο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους της Εκκλησίας.

Ο Ρώσος ιερέας Γκριγκόρι Μίχνοφ-Βαϊτένκο υποστήριξε ότι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων όσων φορούν στρατιωτική στολή, χρειάζονται πνευματική στήριξη. Ωστόσο, έθεσε το ερώτημα με ποιον τρόπο πρέπει αυτή να παρέχεται.

«Από τη μία πλευρά, δεν πρέπει να στερούμε από τους ανθρώπους την πνευματική βοήθεια και, από την άλλη, δεν πρέπει να τους οδηγούμε σε μια ψευδαίσθηση», δήλωσε.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υιοθετήσει διαφορετική στάση. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Πατριάρχης Κύριλλος είχε δηλώσει ότι ένας στρατιώτης που πεθαίνει κατά την εκτέλεση του στρατιωτικού του καθήκοντος έχει κάνει μια θυσία που «ξεπλένει όλες τις αμαρτίες».

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει επιδιώξει να απομακρυνθεί θεσμικά από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 2019 δημιουργήθηκε ανεξάρτητη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία αναγνωρίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Μίχνοφ-Βαϊτένκο, ο οποίος αποχώρησε από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, υποστήριξε ότι η Εκκλησία ως θεσμός «ευλογεί τα παιδιά της να σκοτώνουν το ένα το άλλο».

Πάντως, δεν θεωρούν όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες ότι τα λείψανα αποτελούν ουσιαστική βοήθεια. Ένας στρατιώτης στο Ντονμπάς χαρακτήρισε τη μεταφορά τους «πολύ αντισυμβατική λύση στα προβλήματά μας στον 21ο αιώνα».

«Κατά τη γνώμη μου, τους χρειάζονται περισσότερο οι μητέρες των παιδιών που πέθαναν σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση», είπε.

*Με πληροφορίες από το Cnn.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νέα απόπειρα απόδρασης μεταναστών από τη δομή στο Κλειδί

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο με Άγγλο τουρίστα στη Μύκονο που κλώτσησε γάτα - Μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα - Βίντεο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: «Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη οδηγούν σε καλύτερο μέλλον»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ενίσχυση 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους για το κόστος των λιπασμάτων

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μου λείπεις. Λείπεις» - Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για τον πατέρα του Παύλο

10:30WHAT THE FACT

Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

10:24LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεπουλούν τα αδιάβροχα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Συναγερμός» λόγω βροχής

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Σε «κατάσταση καταστροφής» η Μπανγκόκ λόγω σφοδρών πλημμυρών - Δείτε βίντεο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα: Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

10:05ΥΓΕΙΑ

Το σημάδι στα μάτια που αποκαλύπτει την κολπική μαρμαρυγή χρόνια πριν από τη διάγνωση

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Μάχη για να μη βυθιστεί το Blue Carrier 2 - Έχει πάρει επικίνδυνη κλήση

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε» - Η ανάρτηση για τον Παύλο Μπακογιάννη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε Ρώσοι, ο Θεός είναι μαζί μας»: Γιατί η Μόσχα στέλνει νεκρούς πρίγκιπες και Αγίους στη μάχη

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό παιχνίδι της τύχης για την Σίντι Κρόφορντ: Είχε χάσει τον αδερφό της όταν ήταν 10 ετών - «Ακόμα την στοιχειώνει»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Νewsbomb στα χαλάσματα της Λυσικράτους - Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

06:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ανάθεση 27 πωλητηρίων των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων σε ιδιωτική εταιρία

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα: Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

09:10LIFESTYLE

The Voice: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι»-Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Μαζωνάκη και η άδεια καρέκλα

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μου λένε 3.000 - 6.000 ευρώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια ποσά»- Νέα μηνύματα Μαζωνάκη, υπνοθεραπευτή, γιατρού

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Νewsbomb στα χαλάσματα της Λυσικράτους - Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Μάχη για να μη βυθιστεί το Blue Carrier 2 - Έχει πάρει επικίνδυνη κλήση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ