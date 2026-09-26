Το σημάδι στα μάτια που αποκαλύπτει την κολπική μαρμαρυγή χρόνια πριν από τη διάγνωση

Μια τυπική οφθαλμική απεικόνιση ενδέχεται να παρέχει ενδείξεις για πιθανή κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) χρόνια πριν διαγνωστεί ο ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.

Σε μια μεγάλη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι μια ανεπαίσθητη λέπτυνση σε ένα στρώμα νευρικών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς συνδέεται τόσο με ήδη υπάρχουσα όσο και με μελλοντική διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής.

Ωστόσο, η εξέταση αυτή δεν μπορεί να διαγνώσει την κολπική μαρμαρυγή ούτε να αντικαταστήσει το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ).

Τι έδειξε η νέα μελέτη απεικόνισης του οφθαλμού;

Οι ερευνητές ανέλυσαν εικόνες αμφιβληστροειδούς από δύο μεγάλα σύνολα δεδομένων. Στην ομάδα μελέτης AlzEye, η οποία περιλάμβανε 50.651 άτομα, συνολικά τα 5.375 έπασχαν από κολπική μαρμαρυγή και παρουσίαζαν ποικίλες διαφορές στο πάχος του αμφιβληστροειδούς και στη διάταξη των αιμοφόρων αγγείων σε σύγκριση με άτομα που δεν έπασχαν από την πάθηση.

Το προοπτικό σκέλος της μελέτης παρακολούθησε 39.013 συμμετέχοντες από την UK Biobank, οι οποίοι δεν είχαν κολπική μαρμαρυγή κατά τη στιγμή της απεικόνισης των οφθαλμών τους. Σε διάστημα 4 ετών (κατά μέσο όρο), 838 άτομα εμφάνισαν κολπική μαρμαρυγή.

Διαπιστώθηκε ότι το μειωμένο πάχος του στρώματος γαγγλιακών κυττάρων και εσωτερικού πλεγματοειδούς στρώματος της ωχράς κηλίδας (mGCIPL), ενός στρώματος νευρικών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς, συνδεόταν με μελλοντική εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής, ακόμη και αφότου συνυπολογίστηκαν σχετικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

Κάθε μείωση κατά μία τυπική απόκλιση συνδεόταν με 27% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι μια εξέταση απεικόνισης του οφθαλμού μπορεί να διαγνώσει την κολπική μαρμαρυγή 4 χρόνια νωρίτερα. Δείχνει απλώς ότι ένα χαρακτηριστικό του αμφιβληστροειδούς συνδέθηκε με αυξημένη πιθανότητα μεταγενέστερης διάγνωσης της πάθησης.

Γιατί ένα πρόβλημα καρδιακού ρυθμού να εμφανιστεί πρόωρα στον αμφιβληστροειδή;

Ο αμφιβληστροειδής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία και τα νευρικά στρώματά του μπορούν να εξεταστούν με μη επεμβατικές μεθόδους. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον αυτές οι δομές μπορούν να αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη καρδιαγγειακή υγεία.

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο η κολπική μαρμαρυγή συνδέθηκε με την λέπτυνση του αμφιβληστροειδούς παραμένει ασαφής.

Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν:

κοινό καρδιαγγειακό κίνδυνο

μικρά επεισόδια μειωμένης ροής αίματος στον οφθαλμό

μια ήπια εγκεφαλική βλάβη που επηρεάζει αργότερα τα νευρικά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς

Επιβεβαιώνεται αυτό από προγενέστερες έρευνες;

Η τελευταία έρευνα ενισχύει έναν αναδυόμενο τομέα γνωστό ως oculomics, ο οποίος αξιοποιεί την απεικόνιση του οφθαλμού για την ανίχνευση ενδείξεων νόσων σε άλλα σημεία του σώματος.

Μια ξεχωριστή μελέτη του 2026, έδειξε, με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα προληπτικό δείκτη για τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την UK Biobank και μια εξωτερική ομάδα ασθενών στη Σαγκάη. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι εικόνες του αμφιβληστροειδούς περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την κολπική μαρμαρυγή, ωστόσο δεν καθιερώνουν ακόμη την απεικόνιση των οφθαλμών ως μέθοδο προληπτικού ελέγχου ρουτίνας.

Θα μπορούσαν, άραγε, οι οφθαλμικές εξετάσεις να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή για τον έλεγχο της κολπικής μαρμαρυγής;

Ενδεχομένως, αλλά οι επιστήμονες πρέπει ακόμη να προσδιορίσουν τους βέλτιστους δείκτες στον αμφιβληστροειδή, να καθορίσουν χρήσιμα όρια τιμών, να εξετάσουν περισσότερους πληθυσμούς και να αποδείξουν, ότι η παραπομπή ατόμων υψηλού κινδύνου για καρδιολογική παρακολούθηση βελτιώνει τα αποτελέσματα της υγείας τους.

Αυτό είναι σημαντικό διότι η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να είναι διαλείπουσα και ασυμπτωματική. Το τυπικό ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι φορητές συσκευές παρακολούθησης μακράς διάρκειας μπορούν να εντοπίσουν επεισόδια, που εμφανίζονται και υποχωρούν.

Προς το παρόν, η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής γίνεται μέσω εξετάσεων καρδιακού ρυθμού και όχι μέσω οφθαλμικής εξέτασης.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχετε

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν παρουσιάζετε:

επαναλαμβανόμενο αίσθημα παλμών

ταχυκαρδία ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό

ανεξήγητη δύσπνοια

ζάλη

αδυναμία

ασυνήθιστο αίσθημα κόπωσης

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί επίσης να μην προκαλεί καθόλου συμπτώματα.

Ο πόνος στο στήθος, η έντονη δύσπνοια, η λιποθυμία ή τα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου (π.χ. ξαφνική πτώση της γωνίας του στόματος, αδυναμία στο χέρι και δυσκολία στην ομιλία) απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να ζητήσω από τον οπτομέτρη μου να ελέγξει αν έχω κολπική μαρμαρυγή;

Όχι. Οι μετρήσεις στον αμφιβληστροειδή, που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη, αποτελούν ερευνητικούς δείκτες και όχι εγκεκριμένη εξέταση ρουτίνας για τον έλεγχο της κολπικής μαρμαρυγής.

Μπορεί μια φυσιολογική οφθαλμική εξέταση να αποκλείσει την κολπική μαρμαρυγή;

Όχι. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του αμφιβληστροειδούς συσχετίστηκε με τον κίνδυνο σε πληθυσμιακό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει αν κάποιος πάσχει από κολπική μαρμαρυγή.

Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής;

Η κολπική μαρμαρυγή ευνοεί τον σχηματισμό θρόμβων αίματος στην καρδιά και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να επιτρέψει την κατάλληλη διαχείριση του καρδιακού ρυθμού και, όταν ενδείκνυται, τη θεραπεία για την έγκαιρη μείωση του κινδύνου θρόμβωσης.

Συμπέρασμα

Η απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς μπορεί τελικά να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων, που αξίζουν στενότερη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, πριν η κολπική μαρμαρυγή γίνει εμφανής. Προς το παρόν, το εύρημα είναι απλά πολλά υποσχόμενο, παρά αλλάζει την εμπεριστατωμένη πρακτική: τα ΗΚΓ και η καρδιακή παρακολούθηση παραμένουν τα διαγνωστικά εργαλεία για την κολπική μαρμαρυγή.

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