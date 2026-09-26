ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: «Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη οδηγούν σε καλύτερο μέλλον»

Snapshot Σήμερα συμπληρώνονται 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη».

Ο Μπακογιάννης υπηρέτησε τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των πολιτικών διχασμών.

Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και στην προώθηση μιας ενωμένης και προοδευτικής Ελλάδας.

Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει την ανάγκη καθολικής απόρριψης της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.

Η μνήμη και η πολιτική παρακαταθήκη του Μπακογιάννη παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Snapshot powered by AI

Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη», με τη Νέα Δημοκρατία να τιμά τη μνήμη του και να αναφέρεται στην πολιτική του παρακαταθήκη, τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την ανάγκη απόρριψης της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.

Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές τρομοκρατικές ενέργειες της «17 Νοέμβρη». Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και ο ίδιος παρέμεινε στη δημόσια μνήμη για τη δράση του υπέρ του πολιτικού διαλόγου, της συμφιλίωσης και της υπέρβασης των διχασμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω της τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μάς υπενθύμισε πρόσφατα, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μισαλλόδοξου λόγου.

Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη.

Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν».