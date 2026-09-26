Μύκονος: Μάχη για να μη βυθιστεί το Blue Carrier 2 - Έχει πάρει επικίνδυνη κλήση

Snapshot Το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2 πήρε επικίνδυνη κλίση λόγω πυρκαγιάς στα βόρεια της Μυκόνου, και οι προσπάθειες ελέγχου συνεχίζονται για αποφυγή βύθισης και θαλάσσιας ρύπανσης.

Όλοι οι 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γκαράζ του πλοίου, πιθανώς από φορτηγό όχημα, ενώ το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και πλωτά του Λιμενικού, ενώ έχουν τεθεί σε επιφυλακή μέσα απορρύπανσης για περιβαλλοντική προστασία.

Η Attica Ferries ανέθεσε τη διαχείριση της κατάστασης σε εξειδικευμένες εταιρείες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, εστιάζοντας στην κατάσβεση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2 παραμένει στα βόρεια της Μυκόνου, ενώ οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονται. Όλα τα μέλη του πληρώματος και ο μοναδικός επιβάτης που βρίσκονταν επί του πλοίου έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στην Τήνο.

Η επιχείρηση στο πλοίο εστιάζει στον έλεγχο της επικίνδυνης κλίσης και στην αποφυγή βύθισης, ώστε να αποφευχθεί πιθανή θαλάσσια ρύπανση. Μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα μέσα απορρύπανσης των γειτονικών Λιμενικών Αρχών, ενισχύοντας την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το BLUE CARRIER 2 βρισκόταν σε ανοικτή θάλασσα, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης. Σύμφωνα με υλικό που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες για τον περιορισμό των φλογών.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας συνολικά 166 φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα στους χώρους φόρτωσής του.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά σκάφη, δύο περιπολικά του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στην Τήνο, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Επιπλέον, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις δύο πλωτά του Λιμενικού, τρία σκάφη της Πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με εξειδικευμένο εξοπλισμό και τρία ρυμουλκά.

Η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσής της. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών ή περιβαλλοντικών ζημιών.

Σώοι οι 29 επιβάτες

Οι 29 άνθρωποι που βρίσκονταν στο «Blue Carrier 2» είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη, οι οποίοι εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστικές λέμβους και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα σκάφη, ενώ μεταφέρονται στην Τήνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί, ενώ το ελληνικής σημαίας οχηματαγωγό βρισκόταν εν πλω βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε έναν από τους χώρους του γκαράζ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η εστία να βρισκόταν σε φορτηγό όχημα.

Instagram: georgios_vallis

Στα γκαράζ του πλοίου μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, καθώς και ρυμουλκά και παραπλέοντα πλοία.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ θα ακολουθήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Instagram: georgios_vallis

Attica Ferries: Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Η Attica Ferries ανακοίνωσε πως αναθέτει τη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο «Blue Carrier 2» σε εξειδικευμένες εταιρείες. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά την ασφαλή απομάκρυνση και των 29 επιβαινόντων, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για τη διαχείριση του πλοίου όσο και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένες εταιρείες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς και στα επόμενα βήματα για το «Blue Carrier 2».

Instagram: georgios_vallis

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